الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
مجموعة «تداول» تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض
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مجموعة «تداول» تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض

مجموعة «تداول» تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض

مجموعة «تداول» تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض
١٠:١٩:٠٨ م، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مجموعة تداول السعودية (تداول)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • قائد فريق إدارة مخاطر وجودة تكنولوجيا المعلومات.

المؤهلات والخبرات:

  • تعليم: مطلوب درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو نظم المعلومات أو نظم المعلومات الإدارية أو ما يعادلها
  • مؤهل: يُفضل الحصول على دبلوم أو دورة شهادة في CISSP أو CISM أو COBIT5 أو CISA أو CRISC أو PMI-RMP أو ISO20000 أو ما يعادلها.
  • خبرة: مطلوب 4 + سنوات من الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الأمن أو المخاطر أو التدقيق أو الحوكمة.

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طريقة التقديم:

أوضحت المجموعة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 يناير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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