مجموعة «تداول» تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مجموعة تداول السعودية (تداول)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

قائد فريق إدارة مخاطر وجودة تكنولوجيا المعلومات.

المؤهلات والخبرات:

تعليم: مطلوب درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو نظم المعلومات أو نظم المعلومات الإدارية أو ما يعادلها

مؤهل: يُفضل الحصول على دبلوم أو دورة شهادة في CISSP أو CISM أو COBIT5 أو CISA أو CRISC أو PMI-RMP أو ISO20000 أو ما يعادلها.

خبرة: مطلوب 4 + سنوات من الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الأمن أو المخاطر أو التدقيق أو الحوكمة.

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