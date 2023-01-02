مجموعة «تداول» تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت مجموعة تداول السعودية (تداول)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- قائد فريق إدارة مخاطر وجودة تكنولوجيا المعلومات.
المؤهلات والخبرات:
- تعليم: مطلوب درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو نظم المعلومات أو نظم المعلومات الإدارية أو ما يعادلها
- مؤهل: يُفضل الحصول على دبلوم أو دورة شهادة في CISSP أو CISM أو COBIT5 أو CISA أو CRISC أو PMI-RMP أو ISO20000 أو ما يعادلها.
- خبرة: مطلوب 4 + سنوات من الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الأمن أو المخاطر أو التدقيق أو الحوكمة.
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طريقة التقديم:
أوضحت المجموعة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 يناير 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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