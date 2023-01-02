عقيل العقيل يكشف عن المناطق الأعلى معدلًا لهطول الأمطار هذا الشتاء

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قال محلل الطقس عقيل العقيل، إن المركز الوطني للأرصاد توقع أن تكون درجات الحرارة لفصل الشتاء هذا العام أعلى من معدل شتاء العام السابق، حيث يلاحظ دفء الأجواء بشكل واضح خاصة على المناطق الشمالية والوسطى.

وكشف خلال مداخلة مع قناة ” الإخبارية”، المناطق التي ستشهد أعلى معدلات لهطول الأمطار هذا العام.

وقال، إن : “التقرير المناخي الذي أصدره المركز لهذا العام يشير إلى أن معدلات هطول الأمطار تكون أعلى في المنطقة الغربية والشمالية والوسطى في المملكة.”