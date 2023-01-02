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4 سلوكيات تقلل من حدة الصداع النصفي

4 سلوكيات تقلل من حدة الصداع النصفي

4 سلوكيات تقلل من حدة الصداع النصفي
١٠:١٨:٣٠ م، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يعاني مرضى الصداع النصفي من آلام شديدة، لا تفلح المسكنات العادية في تخفيفها، بينما يبحث المصابون بالصداع النصفي عن حلول ناجعة للتخلص من هذه الآلام.

وأورد متخصصون 4 سلوكيات يمكن لمرضى الصداع النصفي اتباعها، وقد أثبتت فاعليتها في تخفيف حدة الآلام الناتجة، نقلتاها صحيفة “نيويورك تايمز” عن “مايو كلينيك”.

1- النوم الجيد

ويمكن الحصول على ساعات كافية من النوم يوميا بتحديد مواعيد نوم منتظمة، والتخلص من المشتتات، والحصول على قسط من الراحة والاسترخاء، حسب “القبس”.

2- الجلوس في أماكن هادئة

من الضروري أن يتعامل مريض الصداع النصفي مع درجة هادئة من الإضاءة، وعدم التعرض للصخب والضوضاء لوقت طويل، وكذلك يمكن اللجوء للكمادات الدافئة أو الساخنة، لتنشيط الدورة الدموية، وتناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

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3- تناول الطعام بحكمة

قد تؤثر عادات تناول الطعام على الصداع النصفي، لذلك من المهم الانتباه للقواعد الأساسية التالية:

– ثبات موعد الوجبات: تناول الطعام في الوقت نفسه كل يوم.

– عدم تجاهل الوجبات: يزيد الانقطاع عن تناول الطعام لوقت طويل من خطورة الإصابة بالصداع النصفي.

– تجنب تناول الأطعمة التي تحفز الصداع النصفي

4- ممارسة الرياضة

أثناء ممارسة الأنشطة البدنية، يفرز جسمك مواد كيميائية معينة تحجب إشارات الألم عن الوصول إلى الدماغ. وتساعد هذه المواد الكيميائية أيضاً في تقليل القلق والاكتئاب، وهما الحالتان اللتان قد تؤديان إلى تفاقم الصداع النصفي.

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