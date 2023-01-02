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بعد موجة استقالات جماعية.. 552 منصبا حكوميا شاغرا في دولة عربية

بعد موجة استقالات جماعية.. 552 منصبا حكوميا شاغرا في دولة عربية

بعد موجة استقالات جماعية.. 552 منصبا حكوميا شاغرا في دولة عربية
١٠:٠١:٤٥ م، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ذكرت مصادر بدولة الكويت أن أكثر من 552 منصبا حكوميا بات شاغراً في 4 جهات فقط هي “الكهرباء”، و”الأشغال” و”المالية” و”الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.

درجات وظيفية شاغرة

وباتت 16 جهة حكومية في الكويت بلا مناصب قيادية، عقب موجة استقالات حدثت مؤخرا، حيث شغرت أجهزة إدارية من القياديين بالأصالة سواء بدرجة وكيل أو مدير عام، ووكلاء مساعدين أو نواب مدير، حيث تدار تلك الجهات بالتكليف، حسب “القبس”.

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أسباب ترك العمل

وكشفت تقارير حكومية، صدرت في وقت سابق، أن نحو 89 ألف مواطن ومواطنة تقدموا باستقالاتهم خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، وتعادل نسبتهم أكثر من 58% من إجمالي عدد الموظفين المواطنين المنتسبين إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ممن توقفت اشتراكاتهم خلال الفترة الماضية.

وبحسب “عكاظ”، فإن إجمالي من تركوا أعمالهم بلغ 153347 سعودياً وسعودية، وذلك لـ19 سبباً، كان نصيب الأسد منها بسبب «الاستقالة».

وكان السبب الثاني في ترك المواطنين لوظائفهم يعود إلى «انتهاء العقد وعدم التجديد برغبة صاحب العمل»، ويتجاوز عددهم 15 ألف مواطن ومواطنة، وتبلغ نسبتهم 10% من إجمالي المشتركين.

وكان السبب الثالث يعود إلى «فسخ العقد بموجب فترة التجربة والتدريب»، وبلغ عددهم نحو 14 ألف موظف وموظفة تمثل نسبتهم 9.28%.

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