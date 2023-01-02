الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
«الحربي» يحذر من الإعلانات الممولة على «تيك توك».. يسحبون أموالك ورصيدك (فيديو)
بعد رحلة حول القمر.. المركبة الفضائية أوريون تعود إلى الأرض
معلومات مهمة لمستخدمي «جوجل درايف»
استشاري يحذر من عرض خطير يسبب جلطات الدماغ لمرضى الضغط
«تعليم الرياض» تقرر تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها إلى «مدرستي»
الهنود رقم 1 .. الكويت تعلن ترحيل 30 ألف وافد وتكشف جنسياتهم وسبب إبعادهم

الرئيسية

 /

تقنية

 /

«الحربي» يحذر من الإعلانات الممولة على «تيك توك».. يسحبون أموالك ورصيدك (فيديو)

«الحربي» يحذر من الإعلانات الممولة على «تيك توك».. يسحبون أموالك ورصيدك (فيديو)

«الحربي» يحذر من الإعلانات الممولة على «تيك توك».. يسحبون أموالك ورصيدك (فيديو)
٠٩:٢٧:٣١ م، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر الخبير التقني سالم الحربي من خطورة الإعلانات الوهمية في تطبيق تيك توك، والتي تستهدف أموال وبيانات المستخدمين.

وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: ” هؤلاء يستغلون ميزة الترويج في تيك توك، وينشرون إعلانات ممولة باسم شركات كبيرة ولكن الرابط وهمي”.

اقرأ أيضا:

اعتراف رسمي.. «تيك توك» يخترق بيانات لأجل تعقّب صحفيين

وتابع سالم الحربي، أن المحتالين يقومون من خلال الإعلانات ويسحبون رصيدك ولا يردون عليك بعد ذلك، والكثير اشتكوا من هؤلاء.

ونصح الخبير التقني سالم الحربي المستخدمين في حالة وجود إعلانات في تيك توك، الذهاب للشركة الرئيسية وسؤالهم عن حقيقة هذه الإعلانات.

اقرأ أيضا:

ضربة موجعة للصين.. حظر «تيك توك» بمعظم الأجهزة الحكومية في أمريكا

الكلمات الدلالية:
إعلانات وهمية تطبيق تيك توك تيك توك سالم الحربي

مواد ذات صلة

المزيد
لجنة متخصصة تُحذِّر الأوربيين من انتهاكات «فيس بوك» للخصوصية

لجنة متخصصة تُحذِّر الأوربيين من انتهاكات «فيس بوك» للخصوصية

٠٢:٤٦ ص، الثلاثاء، ١٩ مايو ٢٠١٥
«هواوي» تتحدى ترامب و«جوجل».. وتُفجِّر المفاجأة الكبرى

«هواوي» تتحدى ترامب و«جوجل».. وتُفجِّر المفاجأة الكبرى

١٠:٣٩ ص، الثلاثاء، ٠٦ أغسطس ٢٠١٩
إطلاق أول هاتف ذكي من ZTE بتقنية «Force Touch» 

إطلاق أول هاتف ذكي من ZTE بتقنية «Force Touch» 

١٠:٥٠ ص، الأربعاء، ٢٢ يوليو ٢٠١٥
سامسونج: نتوقع لجالاكسي إس 4 أن يلعب دوراً مهماً في زيادة حصتنا السوقية بالمملكة

سامسونج: نتوقع لجالاكسي إس 4 أن يلعب دوراً مهماً في زيادة حصتنا السوقية بالمملكة

١١:١٦ ص، الأثنين، ٠٦ مايو ٢٠١٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *