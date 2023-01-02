«الحربي» يحذر من الإعلانات الممولة على «تيك توك».. يسحبون أموالك ورصيدك (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

حذر الخبير التقني سالم الحربي من خطورة الإعلانات الوهمية في تطبيق تيك توك، والتي تستهدف أموال وبيانات المستخدمين.

وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: ” هؤلاء يستغلون ميزة الترويج في تيك توك، وينشرون إعلانات ممولة باسم شركات كبيرة ولكن الرابط وهمي”.

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وتابع سالم الحربي، أن المحتالين يقومون من خلال الإعلانات ويسحبون رصيدك ولا يردون عليك بعد ذلك، والكثير اشتكوا من هؤلاء.

ونصح الخبير التقني سالم الحربي المستخدمين في حالة وجود إعلانات في تيك توك، الذهاب للشركة الرئيسية وسؤالهم عن حقيقة هذه الإعلانات.

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