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«تعليم الرياض» تقرر تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها إلى «مدرستي».. غدًا الثلاثاء
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«تعليم الرياض» تقرر تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها إلى «مدرستي».. غدًا الثلاثاء

«تعليم الرياض» تقرر تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها إلى «مدرستي».. غدًا الثلاثاء

«تعليم الرياض» تقرر تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها إلى «مدرستي».. غدًا الثلاثاء
٠٩:١٨:٣٥ م، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قررت إدارة تعليم الرياض، اليوم، تعليق الدراسة الحضورية غدا الثلاثاء، بسبب حالة الطقس، وبعد تنبيهات المركز الوطني للأرصاد.

بجميع مكاتب ومدارس الرياض

وقال الحساب الرسمي لإدارة تعليم الرياض، عبر “تويتر”: “حرصاً على سلامة الجميع، تقرر تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها إلى منصة مدرستي (عن بعد) يوم غدٍ الثلاثاء ١٠ / ٦ / ١٤٤٤ هـ بجميع مدارس ومكاتب التعليم بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض”.

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وأضافت “تعليم الرياض” أن التعليق يشمل جميع طلبة ومنسوبي المدارس ومكاتب التعليم، وسيكون العمل والمتابعة من خلال منصات:

– مدرستي

– نور

– فارس

– أعمالي

– البريد الوزاري

– منصات القطاع الأهلي والأجنبي المعتمدة لديها.

مناطق يشملها تنبيه “الأرصاد”

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، قبل قليل، تنبيها متقدما على منطقة الرياض، عن استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض حتى الساعة 11 صباح يوم الثلاثاء.

وتشمل الحالة، الحريق، وخريج، والدرعية، والدلم، والرين، والعاصمة الرياض، والمزاحمية، وحريملاء، وضرما، وتستمر من اليوم الأحد، حتى غد الثلاثاء الموافق 3 من يناير، حتى الساعة 11 ظهرا.

وحذر “الأرصاد” و”الدفاع المدني” من التواجد قرب تجمعات مياه الأمطار وبطون الأودية والسدود، خلال هطول الأمطار.

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