بعد رحلة حول القمر.. المركبة الفضائية أوريون تعود إلى الأرض

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عادت المركبة الفضائية Artemis 1 Orion التابعة لناسا إلى مركز كينيدي للفضاء، وبدأت الهبوط في المحيط الهادئ في 11 من ديسمبر الماضي، بعد أن استعادت USS Portland مركبة الطاقم غير المأهولة وأحضرتها إلى القاعدة البحرية في سان دييجو في 13 من ديسمبر، شرعت الكبسولة في رحلة برية إلى فلوريدا في اليوم التالي.

تحليل شامل وجمع البيانات

وتقوم وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، بإزالة الدرع الحراري للمركبة الفضائية حتى تتمكن من إجراء تحليل شامل للمكون وتحديد مدى تقدمه بالضبط أثناء عودة الغلاف الجوي، حسب “sawtbeirut”.

وتعلم ناسا كذلك على إزالة Moonikin Campos، دمية الاختبار التي أرسلتها ناسا على متن Orion لجمع البيانات حول كيفية تأثير السفر إلى القمر على البشر.

وقالت ناسا: “كان Artemis I خطوة كبيرة إلى الأمام كجزء من جهود ناسا لاستكشاف القمر وتمهيد الطريق للمهمة التالية لصاروخ نظام الإطلاق الفضائي وأوريون لتحليق طاقم حول القمر على Artemis II”.

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أبعد مسافة عن الأرض

ووصلت المركبة أوريون، خلال رحلتها، إلى أبعد مسافة عن الأرض يوم الاثنين، لتستكمل بنجاح النصف الأول من مهمة “ارتيمس1″، التي تهدف في النهاية إلى إعادة رواد الفضاء الأمريكيين إلى القمر.

وقطعت المركبة مسافة تصل إلى 270 ألف ميل من الأرض، في منتصف مهمتها بعد أن بدأت في مدارها العكسي البعيد حول القمر.