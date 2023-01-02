بسبب الأمطار.. تعليق الدراسة حضوريًا بمحافظة الزلفي غدًا

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قررت إدارة التعليم بمحافظة الزلفي، تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الثلاثاء، تزامنًا مع توقعات بهطول الأمطار.

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وقالت “تعليم الزلفى” عبر حسابها في موقع “تويتر”: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الثلاثاء 10 / 6 / 1444 هـ”.

الدوام الدراسي عن بُعد عبر منصة مدرستي

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وأضافت “وسيكون الدوام لليوم الدراسي غداً عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس”.