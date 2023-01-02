استشاري يحذر من عرض خطير يسبب جلطات الدماغ لمرضى الضغط
تواصل – فريق التحرير:
حذر د. خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة اختلال نبضات القلب لدى مرضى الضغط.
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن الرجفان الأذيني (اختلال في نبض القلب) من أهم مسببات جلطات الدماغ في مرضى الضغط.
وفي وقت سابق، حث استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، جميع أفراد الأسرة على إجراء فحص فوري للقلب إذ حدثت حالة وفاة لأي فرد من أفرادها بسبب مرض في القلب.
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وقال النمر في إجابته: “هذه غالبًا حالات قلب وراثية يجب الكشف على جميع أفراد الأسرة الأب والأم والإخوان والأخوات في مركز متخصص برصد أمراض القلب الوراثية”.
وكان النمر قد أوضح أن 90% من السكتات القلبية سببها الجلطة، موضحًا في الوقت نفسه أنه ليس شرطًا أن كل من تعرض إلى جلطة قد يعاني من الإصابة بسكتة قلبية.
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الرجفان الأذيني (اختلال في نبض القلب) من أهم مسببات جلطات الدماغ في مرضى الضغط.
— الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) January 2, 2023