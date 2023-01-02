استشاري يحذر من عرض خطير يسبب جلطات الدماغ لمرضى الضغط

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حذر د. خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة اختلال نبضات القلب لدى مرضى الضغط.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن الرجفان الأذيني (اختلال في نبض القلب) من أهم مسببات جلطات الدماغ في مرضى الضغط.

وفي وقت سابق، حث استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، جميع أفراد الأسرة على إجراء فحص فوري للقلب إذ حدثت حالة وفاة لأي فرد من أفرادها بسبب مرض في القلب.

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جاء ذلك في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”، ردًا على سؤال ورد إليه حول وفاة شابين من أسرة واحدة في غضون 4 أشهر بسبب أمراض في القلب.

وقال النمر في إجابته: “هذه غالبًا حالات قلب وراثية يجب الكشف على جميع أفراد الأسرة الأب والأم والإخوان والأخوات في مركز متخصص برصد أمراض القلب الوراثية”.

وكان النمر قد أوضح أن 90% من السكتات القلبية سببها الجلطة، موضحًا في الوقت نفسه أنه ليس شرطًا أن كل من تعرض إلى جلطة قد يعاني من الإصابة بسكتة قلبية.

وبين الاستشاري أن النوبات القلبية لها ما يُعرف بـ”التذبذب” أو التغيرات، حيث تتغير حسب أوقات اليوم، كما أن لها أوقات ذروة، وتكون في ساعات الصباح الباكر، من الرابعة فجرًا، وحتى الثامنة صباحًا.

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