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الهنود رقم 1 .. الكويت تعلن ترحيل 30 ألف وافد وتكشف جنسياتهم وسبب إبعادهم
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الهنود رقم 1 .. الكويت تعلن ترحيل 30 ألف وافد وتكشف جنسياتهم وسبب إبعادهم

الهنود رقم 1 .. الكويت تعلن ترحيل 30 ألف وافد وتكشف جنسياتهم وسبب إبعادهم

الهنود رقم 1 .. الكويت تعلن ترحيل 30 ألف وافد وتكشف جنسياتهم وسبب إبعادهم
٠٨:٥٠:٠٠ م، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام كويتية، أن وزارة الداخلية رحّلت 30 ألف وافد خلال عام 2022، منهم 660 “إبعاد قضائي” والبقية “إبعاد إداري”.
وحسب صحيفة الراى الكويتية، فإن سبب الترحيل ارتكابهم جرائم ومخالفات متنوعة، أبرزها تعاطي المخدرات والمشاجرات والسرقات وتصنيع خمور وانتهاء إقامة وعدم الالتزام بقوانين البلاد، والبعض منهم للمصلحة العامة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية، أن عدد الرجال الذين تم إبعادهم بلغ 17 ألفاً، مقابل 13 ألفاً من النساء، مشيرة إلى أن غالبية المُبعدين من الرجال ينتمون إلى الجنسيات الهندية (6400) وبنغلاديش (3500) ومصر (3000).

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فيما تنتمي غالبية النساء إلى جنسيات الفيلبين (3000) وسريلانكا (2600) والهند (1700) وإثيوبيا (1400).

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