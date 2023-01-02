جزيرة أمريكية تقع على بعد ميلين فقط من روسيا.. لكن بفارق 23 ساعة!

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تقع جزر “ديوميد” في وسط بحر بيرنج قبالة ألاسكا، وتتكون من جزيرة ديوميد الكبرى التابعة لروسيا، وجزيرة ديوميد الصغرى التابعة للولايات المتحدة، واللتين تقعان في وسط المسافة بين قارتي آسيا وأمريكا الشمالية.

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فارق التوقيت 23 ساعة

وعلى الرغم من أن الجزيرتين تبعدان عن بعض بمسافة ميلين فقط، لكن فارق التوقيت بينهما يبلغ 23 ساعة.

ويقطن الجزيرة الأمريكية التي تبلغ مساحتها أقل من ثلاثة أميال مربعة 77 شخصًا فقط.

وفي الشتاء، يتشكل جسر جليدي بين الجزر، مما يسمح للسكان بحرية السير ذهابًا وإيابًا.

وكان سكان الجزيرتين يتزوجون ويتبادلون التقاليد وتتلاشى ثقافاتهم في ثقافة واحدة، لكن الحرب الباردة غيرت العلاقات بين الجزيرتين إلى الأبد، والآن هناك المزيد من التوترات بين البلدين التي أججتها الحرب الروسية في أوكرانيا.

قال إدوارد سولوك، المقيم في الجزيرة الأمريكية، إن الحياة لم تتغير بشكل كبير منذ غزو روسيا لأوكرانيا. وأضاف لموقع “إنسايدر”: “نحن بأمان طالما ننام جيدًا في الليل. نحافظ على العيون والأذنين. نحن الباب الخلفي للبلاد – أو الباب الأمامي، بالأحرى”.

واجتازت مجتمعات إينوبيات – سكان ألاسكا الأصليين – الظروف في الدائرة القطبية الشمالية، في مواجهة وابل من الرياح بسرعة 90 ميلًا في الساعة، لأكثر من 3 آلاف عام.

ومع وصول درجات الحرارة في الصيف إلى 10 درجات مئوية فقط، تنخفض إلى -14 درجة مئوية في الشتاء، غالبًا ما يكسو الجليد الجزيرة خلال الفترة ما بين ديسمبر ويونيو.

خلال أشهر الشتاء، يشارك المجتمع في “مراقبة الدب القطبي” للحفاظ على سلامتهم من الهجمات.

ويوجد حوالي 30 مبنى – بما في ذلك مدرسة ومكتبة ومهبط طائرات هليكوبتر – في الجزيرة، تم بناؤها في الغالب في السبعينيات والثمانينيات.

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لا مقابر ولا طرق

ولا تسمح الطبيعة الصخرية الشاسعة بوجود المقابر والطرق، وبالكاد توجد مساحة لمزيد من المباني.

ويعني الافتقار إلى الطرق أنه يتعين على السكان التجول سيرًا على الأقدام في الجزيرة حيث لا يوجد أيضًا بنك أو مطعم أو فندق، ولا يحتوي المتجر الرئيسي إلا على قدر محدود من الطعام والملابس والأسلحة النارية والوقود.

ويتم تسليم البريد الأسبوعي بواسطة طائرات الهليكوبتر، وتأتي معظم الإمدادات المخزنة في المتجر من البارجة التي تصل مرة واحدة فقط في السنة، وفقًا لصحيفة “ديلي ستار”.

وتكاليف المعيشة مرتفعة للغاية، حيث يبلغ فيمة زجاجة منظف الغسيل في متجر الجزيرة أكثر من 48 دولارًا أمريكيًا، وفقًا لتقارير “ناشيونال جيوجرافيك”.

وعلى الرغم من أن الجزيرة الأمريكية هي واحدة من أبعد الأماكن على هذا الكوكب، إلا أن المدرسة الوحيدة في الجزيرة تقوم بتشغيل شبكة “واي فاي” الخاصة بها لبضع ساعات بعد ظهر كل يوم ويتجمع الأطفال لالتقاط الإشارة الوحيدة في المدينة.

وأولئك الذين يرغبون في زيارة الجزيرة عليهم أن يسافروا بالطائرة من روسيا إلى نومي ثم إلى مدينة ويلز الساحلية في ألاسكا. ومن هناك يتوجهون إلى الجزيرة عبر مروحية – تعد الرابط الوحيد إلى البر الرئيسي والموصل للإمدادات إلى سكان الجزيرة.