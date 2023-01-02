الحوثي يزيل شبكات الإنترنت من مناطق خاضعة لسيطرته

تواصل – فريق التحرير:

أدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم، إيقاف وإزالة شبكات الإنترنت في عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

دعوات لانتفاضة شعبية ضد الحوثي

وقال الإرياني، عبر “تويتر”: “نحذر من قيام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بإيقاف وإزالة شبكات الإنترنت في عدد من المناطق الخاضعة لسيطرتها، تحت مبرر مواجهة ما تسميه “الحرب الناعمة”، بالتزامن مع دعوات للانتفاضة الشعبية ضدها، وحملة الاعتقالات والملاحقة التي شنتها، ولا تزال، بحق صحفيين وإعلاميين ونشطاء”.

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استنساخ أساليب نظام الملالي

وأورد الإرياني أن: “هذه الممارسات تؤكد استمرار مليشيا الحوثي في استنساخ أساليب نظام الملالي والتي فشلت في إخماد الاحتجاجات الشعبية المتواصلة في مختلف المحافظات الإيرانية من حجب لشبكات الإنترنت، وإطلاق يد عناصر الباسيج والحرس الثوري لقمع المحتجين، والتعتيم على الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحقهم”.

من ناحية أخرى، اتهم رئيس وزراء الحكومة اليمنية معين عبدالملك، السبت الماضي، ميليشيا الحوثي برفض السلام وتمديد الهدنة، وطالب المجتمع الدولي بتصنيفها “إرهابية”.