الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
بسبب الأمطار.. تعليق الدراسة حضوريًا بمحافظة الزلفي غدًا
الحوثي يزيل شبكات الإنترنت من مناطق خاضعة لسيطرته
جزيرة أمريكية تقع على بعد ميلين فقط من روسيا.. لكن بفارق 23 ساعة!
لحملة مختلف المؤهلات.. «مسك» تعلن عن وظائف شاغرة
شاهد.. أمطار غزيرة وتدفق السيول بمكة المكرمة
الدولار يصعد بنسبة 0.16% واليورو يتراجع

الرئيسية

 /

دولي

 /

الحوثي يزيل شبكات الإنترنت من مناطق خاضعة لسيطرته

الحوثي يزيل شبكات الإنترنت من مناطق خاضعة لسيطرته

الحوثي يزيل شبكات الإنترنت من مناطق خاضعة لسيطرته
٠٨:٤٧:٤٨ م، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم، إيقاف وإزالة شبكات الإنترنت في عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

دعوات لانتفاضة شعبية ضد الحوثي

وقال الإرياني، عبر “تويتر”: “نحذر من قيام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بإيقاف وإزالة شبكات الإنترنت في عدد من المناطق الخاضعة لسيطرتها، تحت مبرر مواجهة ما تسميه “الحرب الناعمة”، بالتزامن مع دعوات للانتفاضة الشعبية ضدها، وحملة الاعتقالات والملاحقة التي شنتها، ولا تزال، بحق صحفيين وإعلاميين ونشطاء”.

 

اقرأ أيضا:

«خرّبوا الأوطان وغسلوا العقول».. الحوثي يقنع الأبناء بالتخلص من آبائهم؟

استنساخ أساليب نظام الملالي

وأورد الإرياني أن: “هذه الممارسات تؤكد استمرار مليشيا الحوثي في استنساخ أساليب نظام الملالي والتي فشلت في إخماد الاحتجاجات الشعبية المتواصلة في مختلف المحافظات الإيرانية من حجب لشبكات الإنترنت، وإطلاق يد عناصر الباسيج والحرس الثوري لقمع المحتجين، والتعتيم على الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحقهم”.

من ناحية أخرى، اتهم رئيس وزراء الحكومة اليمنية معين عبدالملك، السبت الماضي، ميليشيا الحوثي برفض السلام وتمديد الهدنة، وطالب المجتمع الدولي بتصنيفها “إرهابية”.

وقال معين عبدالملك، خلال اجتماع للمجلس في عدن، إن ميليشيا الحوثي تواصل رفض السلام وتمديد الهدنة الإنسانية، وبالاستهتار “بالجهود الإقليمية والأممية والدولية في هذا الشأن واستخفافها بمعاناة الشعب اليمني”.
https://twitter.com/ERYANIM/status/1609936506038124552
الكلمات الدلالية:
أخبار اليمن إزالة شبكات إنترنت في اليمن معمر الإرياني معين عبدالملك مليشيا الحوثي

مواد ذات صلة

المزيد
معارض سوري يكشف مصير جثث الشبيحة والروس و الكوريين

معارض سوري يكشف مصير جثث الشبيحة والروس و الكوريين

٠١:١٤ م، الثلاثاء، ٢٣ أكتوبر ٢٠١٢
«الحريري» يَردّ على «عون»: أنا بألف خير وراجع لبنان

«الحريري» يَردّ على «عون»: أنا بألف خير وراجع لبنان

٠٣:٢٤ م، الأربعاء، ١٥ نوفمبر ٢٠١٧
رئيس الأركان الإسرائيلي يهدد باحتلال سيناء

رئيس الأركان الإسرائيلي يهدد باحتلال سيناء

١١:٢٠ ص، السبت، ١٤ يناير ٢٠١٢
تفاصيل وقائع أكبر محاكمة لمُتحرِّش في أمريكا.. 89 ضحية يواجهنه بجرائمه

تفاصيل وقائع أكبر محاكمة لمُتحرِّش في أمريكا.. 89 ضحية يواجهنه بجرائمه

١٠:٥١ ص، الأربعاء، ٢٤ يناير ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *