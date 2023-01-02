لحملة مختلف المؤهلات.. «مسك» تعلن عن وظائف شاغرة

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك” عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:

المسميات الوظيفية:

موظف الخزينة

درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة.

خبرة 2 – 4 سنوات خبرة في محاسبة المدفوعات

مدير المشروع – مهارات مسك

المؤهلات والخبرة

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو التعليم أو أي مجال ذي صلة.

يفضل درجة الماجستير في مجال ذي صلة.

اللغة: مهارات اللغة الإنجليزية والعربية.

خبرة 5-7 سنوات خبرة في إدارة المشاريع

الخبرة في إدارة الأحداث ميزة إضافية

الخبرة في مجال البرنامج المعني ميزة إضافية

ضابط مشروع أول – ريادة الأعمال

المؤهلات والخبرة

يساعد فريق البرنامج في تطوير مبادرات مبتكرة جديدة تتماشى مع أهداف مجالات البرنامج المحددة.

يشارك في مراجعة وتقييم مقترحات المبادرات الجديدة المتعلقة بتنمية المواهب السعودية الواردة من مختلف المؤسسات والأفراد.

يدعم تطوير تقويم البرنامج

يدعم إعداد ميزانيات البرامج والمبادرات.

عن مسك:

مسك الخيرية هي مؤسسة غير ربحية أسسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عام 2011م ؛ للتشجيع على التعلم وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب؛ من أجل مستقبل أفضل في المملكة العربية السعودية، تدعم “مسك الخيرية” تمكين الشباب السعودي في ثلاثة ركائز أساسية للمعرفة، وهي الثقافة والتعليم وريادة الأعمال، حيث تساهم هذه الركائز في دفع عجلة التقدم من خلال تمكين الشباب من التعلم كوسيلة للتطوير والتقدم في الأعمال التجارية والجوانب التقنية والأدبية والثقافية والاجتماعية.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم (اضغط هنا).