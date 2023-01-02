معلومات مهمة لمستخدمي «جوجل درايف»

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يضطر مستخدمو خدمة جوجل درايف، الخاصة بالتخزين السحابي، إلى تنظيف ذاكرة التخزين المؤقت في “درايف”، من أجل تسريع عمليات التخزين والبحث.

وأوضحت تقارير تقنية، طرقا سريعة لمسح ذاكرة التخزين المؤقت على “درايف” عبر أشهر المتصفحات مثل “كروم” و”مايكروسوف”.

ذاكرة التخزين عبر جوجل كروم

إذا كنت تستخدم موقع “جوجل درايف” من الويب وتستخدم متصفح ” جوجل كروم” فإن الطريقة الوحيدة لمسح ذاكرة التخزين المؤقت هي مسح بيانات التصفح لمتصفح الويب الخاص بك، بالنقر فوق النقاط الثلاث في الزاوية العلوية من المتصفح، ثم مرر مؤشر الفأرة فوق المزيد من الأدوات وحدد محو بيانات التصفح.

وفي القائمة التي تفتح اضبط النطاق الزمني على خيار كل الوقت وحدد المربع المسمى الصور والملفات المخزنة مؤقتًا ثم انقر فوق مسح البيانات، حسب “sawtbeirut”.

متصفح مايكروسوفت

بالنسبة لمستخدمي Microsoft Edge، يمكنهم مسح ذاكرة “درايف” بالنقر فوق النقاط الثلاث في الزاوية العلوية، وفي النافذة المنبثقة التي تظهر انقر على المحفوظات، ثم انقر على النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليسرى، ثم قم باختيار محو بيانات التصفح، واضبط النطاق الزمني على كل الوقت، ويجب عليك تحديد المربع المسمى بالصور والملفات المخزنة مؤقتا، وبعد ذلك تنقر على زر المسح.

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خيارات “درايف” عبر نظام “أندرويد”

تحتوي تطبيقات “درايف” في “أندرويد” على خيارات مضمنة تتيح مسح ذاكرة التخزين المؤقت بسهولة تامة، وعليك القيام بذلك كل فترة أو عندما تواجه مشكلات في الوصول إلى المستندات أو العمل عليها.

في حين يجب التأكد، قبل مسح ذاكرات التخزين المؤقت، من الاتصال بالإنترنت، إضافة إلى آليات مسح ذاكرة التخزين المؤقت المضمنة، يمكنك أيضًا استخدام عناصر التحكم في مسح ذاكرة التخزين المؤقت المستندة إلى نظام أندرويد لحل المشكلات المتعلقة بالتطبيقات نفسها كالأعطال والحالات الغريبة في واجهة المستخدم وما إلى ذلك.

متصفح فايرفوكس

ولمستخدمي Firefox، يتم مسح ذاكرة درايق بالنقر فوق الخطوط الثلاثة المكدسة في الزاوية العلوية ثم المحفوظات، وحدد خيار محو السجل الحديث، وبعد ذلك تقوم بتعيين النطاق الزمني كل شيء، وتتأكد من تحديد خيار ذاكرة التخزين المؤقت ثم انقر فوق موافق.