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موعد وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا
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موعد وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا

موعد وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا

موعد وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا
٠٧:٥٧:٢٨ م، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات:

أكد الجنرال السابق في حلف الناتو، هانس لوتار دومريزيه، أن أوكرانيا وروسيا ستتفقان على الهدنة في الصيف القادم.

وحسب أفادت صحيفة “Berliner Zietung” ، عبر الجنرال عن اعتقاده أن وقف إطلاق النار سيتم في الفترة ما بين فبراير ومايو القادمين.

وأضاف: “من المحتمل أن تستغرق المفاوضات وقتا طويلا وهناك حاجة إلى وسيط: ربما الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو) غوتيريش أو الرئيس التركي (رجب طيب) أردوغان أو رئيس الوزراء الهندي (ناريندرا) مودي، وذلك على الرغم من عدم فرض أي شخص نفسه بشكل خاص”.

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الكلمات الدلالية:
الحرب الروسية الناتو اوكرانيا روسيا

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