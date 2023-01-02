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تعليق الدراسة في جميع مدارس المدينة المنورة.. غدا الثلاثاء

تعليق الدراسة في جميع مدارس المدينة المنورة.. غدا الثلاثاء

تعليق الدراسة في جميع مدارس المدينة المنورة.. غدا الثلاثاء
٠٧:٤٨:٠٦ م، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل _ فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم المدينة المنورة، استمرار الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الثلاثاء 10 / 6/ 1444هـ بمدارس المنطقة ،وذلك عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

وأوضحت “تعليم المدينة” في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن ذلك بناءً على التحذير الوارد من المركز الوطني للأرصاد ومديرية الدفاع المدني بالمنطقة، وحرصًا على سلامة الجميع.

وكانت إدارة التعليم بمحافظة الليث، أعلنت عن استمرار تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الثلاثاء بجميع مدارس ” البنين والبنات ” بمحافظتي الليث وأضم ؛ وستكون الدراسة غداً الثلاثاء عن بُعد عبر ” منصة مدرستي ” .

أكد ذلك المتحدث الرسمي لتعليم الليث محمد بن ختيم المالكي ، مبينا أن تعليق الدراسة جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ونظرًا للتقلبات الجوية المتوقعة والأجواء الرعدية الماطرة ، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس .

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وأهابت إدارة التعليم بكافة منسوبيها لضرورة توخي الحيطة والحذر ، والالتزام بتوجيهات وتعليمات الجهات المعنية ، والابتعاد عن بطون الأودية وجريان السيول.

الكلمات الدلالية:
الامار تعليق الدراسة الحضورية تعليم المدينة المنورة طقس المملكة

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