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الطلب مكتمل مع رفض المرفقات ما هو الإجراء المطلوب؟ «حساب المواطن» يجيب
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الطلب مكتمل مع رفض المرفقات ما هو الإجراء المطلوب؟ «حساب المواطن» يجيب

الطلب مكتمل مع رفض المرفقات ما هو الإجراء المطلوب؟ «حساب المواطن» يجيب

الطلب مكتمل مع رفض المرفقات ما هو الإجراء المطلوب؟ «حساب المواطن» يجيب
٠٧:٥٣:٥٤ م، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، الإجراء المطلوب حال ظهور رسالة “الطلب مكتمل مع رفض المرفقات”، مؤكدا أهمية إضافة المرفقات الصحيحة والمطلوبة.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب “خدمة المستفيدين”، على سؤال مغرد استفسر بشأن أسباب ظهور رسالة “الطلب مكتمل مع رفض المرفقات”، والإجراء المطلوب في هذه الحالة.
وأجاب برنامج حساب المواطن، بقوله “يعتبر طلبك مكتمل كليا  مع رفض المرفقات، الرجاء الدخول للبوابة  وحذف المرفقات المرفوضة وتصحيحها ثم إعادة إرفاقها مرة أخرى كما يمكنك معرفة سبب رفض المستند عن طريق ( تفاصيل الطلب ، إدارة المرفقات).

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تفاصيل دفعة شهر ديسمبر

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة الـ 61 لشهر ديسمبر التي تمّ إيداعها قبل أسبوعين تقريبا.

وأوضح البرنامج أن قيمة الدفعة الجديدة بلغ نحو 3.6 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ شملهم الدعم في البرنامج لشهر ديسمبر.

عدد المستفيدين والتابعين

وأضاف برنامج حساب المواطن، أن نسبة الحاصلين على الدعم من المستحقين بلغت 76%، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 141 مليار ريال؛ منها 1.78 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

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