جامعة شقراء تقرر تحويل الدراسة الحضورية إلى نظام «عن بُعد» غدًا الثلاثاء

تواصل – فريق التحرير:

قررت جامعة شقراء، اليوم، تحويل الدراسة الحضورية، إلى نظام الدراسة عن بعد، غد الثلاثاء الموافق 3 من يناير الجاري، بسبب حالة الطقس.

حرصا على طلاب الجامعة

وقال الحساب الرسمي لجامعة شقراء، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بناءً على التقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة طلبة جامعة شقراء، فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية إلى نظام الدراسة عن بعد في كافة كليات الجامعة يوم غدٍ الثلاثاء 1444/6/10هـ”.

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جامعة القصيم تقرر تحويل الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء إلى نظام الدراسة عن بُعد

الجامعة السعودية الإلكترونية تحول الدراسة الحضورية

قررت وكالة تعليق الدراسة عبر حسابها على “تويتر” تحويل الدراسة عن بعد في الجامعة السعودية الإلكترونية لفروع “القصيم وحائل وينبع”، اليوم الاثنين.

وقبل قليل، قررت لجنة تعليق الدراسة بجامعة الحدود الشمالية تأخير بداية المحاضرة الأولى إلى الساعة 9:00 صباحًا من يوم غدٍ الثلاثاء وحتى الخميس؛ وذلك بسبب برودة الأجواء والأمطار.

«الدفاع المدني» يطالب بالابتعاد عن هذه الأماكن

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل، مطالبة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود، وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات.