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زيت الزيتون يساعد على التخلص من «الشخير»
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زيت الزيتون يساعد على التخلص من «الشخير»

زيت الزيتون يساعد على التخلص من «الشخير»

زيت الزيتون يساعد على التخلص من «الشخير»
٠٧:٣٨:١١ م، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف خبير النوم جيمس ويلسون، عن أهم النصائح التي يمكن أن تساعد في التخلص من مشكلة الشخير، الذي يمكن أن يكون له علاقة بزيادة الوزن، وخاصة إذا كانت هناك دهون حول العنق، أو بسبب ضيق مجرى الهواء الناجم عن عن الاحتقان أو الفيروسات أو الحساسية، أو بسبب تضخم اللحمية أو اللوزتين.

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وتتمثل النصائح وفق ما أوردت صحيفة “ذا صن” في الآتي:

تغيير الوسادة:

استبدل الوسادة بوسادة من الإسفنج. إذا كانت الحساسية تسبب الشخير، فإن تخليص بيئة النوم من المواد التي تحفز مسببات الحساسية يمكن أن تساعد على التخلص من الشخير.

زيت الزيتون:

تناول ملعقة من زيت الزيتون ليلاً يساعد في تقليل الشخير، فهو عمل كمضاد للالتهابات يساعد في تخفيف تهيج الشعب الهوائية.

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بخاخة الأنف:

رذاذ الأنف يمكن أن يساعد في تقليل الاحتقان ويجعل التنفس أسهل من خلال الأنف. لا يقلل ذلك من فرص الشخير فحسب، بل له فوائد صحية أخرى أيضًا.

النوم على الجانب:

غالبًا ما يكون النوم على الظهر سببًا للشخير والنوم على الجبهة ليس جيدًا للظهر أو الرقبة.

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