وظائف شاغرة لدى «نيوم الاجتماعية».. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت شركة نيوم الاجتماعية (شركاء نيوم)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة ، من حمَلة شهادات الثانوية فأعلى في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في نيوم؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: