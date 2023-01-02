وظائف شاغرة لدى «نيوم الاجتماعية».. التفاصيل ورابط التقديم
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أعلنت شركة نيوم الاجتماعية (شركاء نيوم)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة ، من حمَلة شهادات الثانوية فأعلى في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في نيوم؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية
مساعد كبير المهندسين
- سنوات من الخبرة 0 – 4 سنوات
- لمتطلبات العلمية شهادة بكالوريس
مهندس أمن الأنظمة
المؤهلات والخبرة
- بكالوريوس في هندسة النظم المفضلة / هندسة البرمجيات.
- خبرة كمهندس أنظمة مع خلفية جيدة في تصميم النظام وتطوير البرامج / الأجهزة والتكامل والتحقق والتحقق من الصحة والتأهيل
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الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات
المؤهلات والخبرة
- سنوات من الخبرة 2 – 5 سنوات
- المعرفة بأحدث معالجات الكمبيوتر
- قطع غيار الكمبيوتر
- المعرفة بأحدث أنظمة تشغيل Windows
- تنسيق وتثبيت برامج التشغيل والطابعات
- تبديل وكابلات الشبكة
- اللغة الإنجليزية جيدة / مقبولة
طريقة التقديم :
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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