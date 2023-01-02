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وظائف شاغرة لدى «نيوم الاجتماعية».. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة لدى «نيوم الاجتماعية».. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة لدى «نيوم الاجتماعية».. التفاصيل ورابط التقديم
٠٧:٢٩:٠٠ م، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة نيوم الاجتماعية (شركاء نيوم)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة ، من حمَلة شهادات الثانوية فأعلى في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في نيوم؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

مساعد كبير المهندسين
  • سنوات من الخبرة 0 – 4 سنوات
  • لمتطلبات العلمية  شهادة بكالوريس

مهندس أمن الأنظمة

المؤهلات والخبرة

  • بكالوريوس في هندسة النظم المفضلة / هندسة البرمجيات.
  • خبرة كمهندس أنظمة مع خلفية جيدة في تصميم النظام وتطوير البرامج / الأجهزة والتكامل والتحقق والتحقق من الصحة والتأهيل

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الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات

المؤهلات والخبرة

  • سنوات من الخبرة 2 – 5 سنوات
  • المعرفة بأحدث معالجات الكمبيوتر
  • قطع غيار الكمبيوتر
  • المعرفة بأحدث أنظمة تشغيل Windows
  • تنسيق وتثبيت برامج التشغيل والطابعات
  • تبديل وكابلات الشبكة
  • اللغة الإنجليزية جيدة / مقبولة

طريقة التقديم :

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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