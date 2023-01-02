ضبط عراقي أثناء محاولة تهريب أسلحة داخل الكويت.. وبسؤاله برر فعلته بأغرب رد

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أحبط رجال جمارك منفذ العبدلي في الكويت، محاولة عراقي إدخال سلاح ناري وصواعق كهربائية وبخاخ مسيل للدموع وسكاكين ومطاعات.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مصادر أمنية أن مفتشي جمارك العبدلي اشتبهوا في العراقي لدى قدومه إلى المنفذ وبالتدقيق على سيارته فوجئوا بما تحتويه من مواد محظورة شملت 4 كراتين ألعاب نارية، 39 سكينا و6 مطاعات و4 صواعق كهربائية وسلاحا ناريا وبخاخا مسيلا للدموع و15 عبوة تحوي مواد مسكرة مخبأة بطريقة احترافية.

وأوضح المصدر أنه بسؤال المهرب عن الهدف من تهريب تلك الممنوعات رغم خطورتها أفاد بالقول: “استرخصت قيمتها.. وأطلع منها نفقات السفر”.