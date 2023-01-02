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«الأرصاد»: استمرار الحالة المطرية على الرياض حتى غد الثلاثاء

«الأرصاد»: استمرار الحالة المطرية على الرياض حتى غد الثلاثاء

«الأرصاد»: استمرار الحالة المطرية على الرياض حتى غد الثلاثاء
٠٧:٠٥:٥١ م، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، قبل قليل، تنبيها متقدما على منطقة الرياض، عن استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض حتى الساعة 11 صباح يوم الثلاثاء.

مناطق يشملها تنبيه “الأرصاد”

وتشمل الحالة، الحريق، وخريج، والدرعية، والدلم، والرين، والعاصمة الرياض، والمزاحمية، وحريملاء، وضرما، وتستمر من اليوم الأحد، حتى غد الثلاثاء الموافق 3 من يناير، حتى الساعة 11 ظهرا.

وحذر “الأرصاد” و”الدفاع المدني” من التواجد قرب تجمعات مياه الأمطار وبطون الأودية والسدود، خلال هطول الأمطار.

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الثلوج على المرتفعات يومي الثلاثاء والأربعاء

وحذر محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، من تساقط ثلوج كثيفة يومي الثلاثاء والأربعاء على منطقة تبوك والحدود الشمالية.

وأوضح في تصريحات لـ «الإخبارية»، أنه من المتوقع تساقط الثلوج يومي الثلاثاء والأربعاء على مرتفعات تبوك وبعض أجزاء منطقة الحدود الشمالية، والجوف، وقد تكون كثيفة خاصة على المرتفعات.

وأضاف أنه لا يتوقع انخفاض درجات الحرارة في المملكة بسبب تساقط الثلوج في الشمال، مشيرًا إلى أن تساقط الثلوج بالشمالية يكون نتيجة انخفاض درجات الحرارة في إحدى طبقات الجو العليا مع وجود نسبة رطوبة متوقعة.

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