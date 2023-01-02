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الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن توفر وظائف شاغرة

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن توفر وظائف شاغرة

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن توفر وظائف شاغرة
٠٧:٠٩:٠٤ م، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة (مستشفيات القوات المسلحة بالجنوب)، طرح 150 فرصة شاغرة بمجال خدمة العملاء، بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية “هدف” – عبر برنامج التدريب على رأس العمل تمهير حسب المتطلبات والتفاصيل التالية:

– أخصائي خدمة عملاء. (العدد: 150).

الشروط المطلوبة:

  • – أن يكون المتقدم/ـة سعودي/ـة الجنسية.
  • – لا يشترط الخبرة المسبقة.
  • – حاصل على مؤهل البكالوريوس.
  • – أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.
  • – أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل تمهير.

مزايا برنامج تمهير:

  • – إعداد وتطوير الخريجين والخريجات السعوديين، وتزويدهم بالكفاءات والمهارات والخبرات اللازمة.
  • – زيادة معدل توافر فرص التوظيف وإمكانية الوصول إليها.
  • – شهادة تدريب بعد إتمام المتدرب مسارًا تدريبيًا من «تمهير».
  • – حقائب تدريبية إلكترونية خلال فترة التدريب.
  • – مكافأة مالية شهرياً مقدارها 3,000 ريال يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

طريقة التقديم:

– للتقديم عبر منصة طاقات، مع كتابة (مستشفيات القوات المسلحة) في حقل (اسم المنشأة):
– رابط التقديم: ( هنا )

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