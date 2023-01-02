الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن توفر وظائف شاغرة
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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة (مستشفيات القوات المسلحة بالجنوب)، طرح 150 فرصة شاغرة بمجال خدمة العملاء، بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية “هدف” – عبر برنامج التدريب على رأس العمل تمهير حسب المتطلبات والتفاصيل التالية:
– أخصائي خدمة عملاء. (العدد: 150).
الشروط المطلوبة:
- – أن يكون المتقدم/ـة سعودي/ـة الجنسية.
- – لا يشترط الخبرة المسبقة.
- – حاصل على مؤهل البكالوريوس.
- – أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.
- – أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل تمهير.
مزايا برنامج تمهير:
- – إعداد وتطوير الخريجين والخريجات السعوديين، وتزويدهم بالكفاءات والمهارات والخبرات اللازمة.
- – زيادة معدل توافر فرص التوظيف وإمكانية الوصول إليها.
- – شهادة تدريب بعد إتمام المتدرب مسارًا تدريبيًا من «تمهير».
- – حقائب تدريبية إلكترونية خلال فترة التدريب.
- – مكافأة مالية شهرياً مقدارها 3,000 ريال يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
طريقة التقديم:
– للتقديم عبر منصة طاقات، مع كتابة (مستشفيات القوات المسلحة) في حقل (اسم المنشأة):
– رابط التقديم: ( هنا )
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