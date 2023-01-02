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لحمايتهم من الأمطار.. توزيع المظلات على المعتمرين والعاملين بالمسجد الحرام
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لحمايتهم من الأمطار.. توزيع المظلات على المعتمرين والعاملين بالمسجد الحرام

لحمايتهم من الأمطار.. توزيع المظلات على المعتمرين والعاملين بالمسجد الحرام

لحمايتهم من الأمطار.. توزيع المظلات على المعتمرين والعاملين بالمسجد الحرام
٠٦:٢٥:١٣ م، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل-فريق التحرير :

وزّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتزامن مع الحالة المطرية التي شهدها المسجد الحرام، اليوم، ممثلة بوكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية ضمن مبادرة “تطوع” المظلات أثناء هطول الأمطار.

يأتي توزع المظلات، لضمان صحة وسلامة المعتمرين والزوار والعاملين في المسجد الحرام، ضمن حملة الرئاسة “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا”.

ويجري من خلال الحملة، تقديم الخدمات الاجتماعية والتطوعية التي تسهل على قاصدي المسجد الحرام، ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وراحة، بمنظومة متكاملة وفق تطلعات القيادة الرشيدة أيدها الله، في خدمة الحرمين الشريفين.

فيما نفّذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى العاملة في المسجد الحرام، خطط الطوارئ لمواجهة هطول الأمطار على المسجد الحرام، وسط استعدادات مبكرة لضمان سلامة وأمن قاصدي بيت الله الحرام.

وجنّدت الرئاسة ممثلة في وكالة الخدمات وتحقيق الوقاية البيئية أكثر من 200 مشرف ومراقب و4000 عامل وعاملة وأكثر من 500 معدة للتعامل مع الحالة المطرية التي شهدها المسجد الحرام اليوم.

 

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وأوضحت الرئاسة أنه تم تهيئة صحن المطاف والمصليات والمداخل والمخارج بعد هطول الأمطار، وتكثيف الجهود لإزالة آثار الأمطار التي هطلت من أجل المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، وذلك بتوزيع معدات شفط المياه ومعدات الغسيل داخل الحرم وخارجه للإسهام الفاعل في عملية التجفيف وتكثيف استعداداتها بتشغيل خطط الطوارئ وتكثيف أعمالها، بوضع خطة احترازية استعداداً لنزول الأمطار.

الكلمات الدلالية:
الأمطار الحرمين الشريفين المعتمرين مكة المكرمة

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