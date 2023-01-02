المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يعلن بدء التقديم في «التدريب التعاوني»

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أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن بدء التقديم في (التدريب التعاوني)، وذلك تمكينًا للخريجين حديثًا من اكتساب المهارات والخبرات، وتطبيق المعارف على أرض الواقع في بيئة مليئة بالمختصين في مجالات عدة.

وأوضح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، أنه يعمل على استقطاب المواهب عبر برنامج التدريب التعاوني، لتحقيق طموحاتهم المهنية وطموح الوطن تجاههم، وفقاً للتفاصيل التالية:

التخصصات المتاحة:

إدارة الأعمال.

التسويق.

الاعلام.

العلاقات العامة.

تقنية المعلومات – نظم المعلومات الإدارية.

المالية.

القانونية.

الهندسة الصناعية.

الهندسة التقنية.

الهندسة الكهربائية.

هندسة الحاسب الألي.

الموارد البشرية.

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الشروط المطلوبة:

سعودي/ة الجنسية.

المعدل التراكمي كحد ادنى (4 من 5) او (3.20 من 4) او ما يعادلها.

اجتياز المقابلة.

اتقان اللغة الإنجليزية بمستوى متقدم.

تقديم الوثائق المطلوبة.

مزايا البرنامج:

خبرة مهنية.

العمل ضمن فريق عمل محفز.

طريقة التقديم:

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ 2 يناير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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