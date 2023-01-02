الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
بالفيديو.. عثروا عليه مشردا في شوارع لندن.. نهاية غير متوقعة للاعب بريطاني شهير
هل يمكن الإصابة بالتسمم رغم وضع الغذاء في الثلاجة؟ استشاري يجيب
مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 في تصادم طائرتي هليكوبتر بأستراليا (صور)
بعد هطول الأمطار.. «شؤون الحرمين» تعلن حالة الطوارئ
أمانة جدة: أكثر من 3 آلاف عامل وموظف للتعامل مع الأمطار
هل يمكن السفر إلى خارج المملكة بصورة الجواز؟ الجوازات تجيب

الرئيسية

 /

منوعات

 /

بالفيديو.. عثروا عليه مشردا في شوارع لندن.. نهاية غير متوقعة للاعب بريطاني شهير

بالفيديو.. عثروا عليه مشردا في شوارع لندن.. نهاية غير متوقعة للاعب بريطاني شهير

بالفيديو.. عثروا عليه مشردا في شوارع لندن.. نهاية غير متوقعة للاعب بريطاني شهير
٠٦:٠٣:٠٢ م، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت وسائل إعلام بريطانية، العثور على اللاعب الدولي البريطاني الكندي الشهير (باول جيمس) مشرداً في شوارع لندن.

وحسب وسائل الإعلام، كان “جيمس” أحد الذين مثلوا منتخب كندا في كأس العالم 1986 كلاعب خط وسط، وكذلك أحد الذين فازوا بكأس الكونكاكاف لكندا عام 1985 مرتدياً القميص رقم 15.
وأوضحت أن الحال الذي ظهر عليه اللاعب والظروف التي آل إليها، بسبب ظروفه المادية والأزمة الاقتصادية، حيث أصبح ينام على الأرصفة.


على الجانب الآخر تستمر الجرائم العنصرية في فرنسا، ولا تفرق بين المواطنين الفرنسيين من أصول عربية أو إفريقية، سواء أكانوا مسلمين، أو غيرهم.

ويستهدف متطرفون في فرنسا، المهاجرين من أصول إفريقية، وغيرها من الأعراق، ف جرائم تزايدت خلال الآونة الأخيرة، وكان آخرها مقتل 3 أكراد في إطلاق نار وسط باريس، على يد فرنسي عنصري.

لاعب سنغالي عمره 22 عاما

وأعلن نادي أوباني لكرة القدم، الذي ينافس في دوري الدرجة الرابعة بفرنسا، عن مقتل لاعبه عادل سانتانا ميندي، بالرصاص، قبل أيام.

وكتب نادي أوباني الفرنسي ومقره بلدة أوباغن قرب مارسيليا، إن اللاعب قتل في حادث مروع، وأضاف أن اللاعب الراحل “سيترك فراغا كبيرا وسيبقى إلى الأبد واحد منا”، حسب “سكاي نيوز عربية”.

الكلمات الدلالية:
جيمس مشرد شوارع لندن لاعب بريطاني لاعب مشرد

مواد ذات صلة

المزيد
نجم فضائي من النقانق .. ما حقيقة صورة نشرها عالم فيزياء فرنسي ؟

نجم فضائي من النقانق .. ما حقيقة صورة نشرها عالم فيزياء فرنسي ؟

٠٤:٥٠ م، السبت، ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢
أفضل طريقة لتحضير البطاطا المقرمشة بمكونين فقط

أفضل طريقة لتحضير البطاطا المقرمشة بمكونين فقط

١٢:٤٤ ص، الثلاثاء، ٢٩ مايو ٢٠١٨
طلاب المدارس يتظاهرون في كاليفورنيا.. لسبب غريب

طلاب المدارس يتظاهرون في كاليفورنيا.. لسبب غريب

٠١:٢٥ م، الأحد، ١٣ فبراير ٢٠٢٢
بتصميم أنيق.. «Wuling» الصينية تدفع بأحدث سياراتها إلى الأسواق (وصور)

بتصميم أنيق.. «Wuling» الصينية تدفع بأحدث سياراتها إلى الأسواق (وصور)

٠٩:١٠ م، الجمعة، ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *