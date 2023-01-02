بالفيديو.. عثروا عليه مشردا في شوارع لندن.. نهاية غير متوقعة للاعب بريطاني شهير

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أعلنت وسائل إعلام بريطانية، العثور على اللاعب الدولي البريطاني الكندي الشهير (باول جيمس) مشرداً في شوارع لندن.

وحسب وسائل الإعلام، كان “جيمس” أحد الذين مثلوا منتخب كندا في كأس العالم 1986 كلاعب خط وسط، وكذلك أحد الذين فازوا بكأس الكونكاكاف لكندا عام 1985 مرتدياً القميص رقم 15.

وأوضحت أن الحال الذي ظهر عليه اللاعب والظروف التي آل إليها، بسبب ظروفه المادية والأزمة الاقتصادية، حيث أصبح ينام على الأرصفة.



على الجانب الآخر تستمر الجرائم العنصرية في فرنسا، ولا تفرق بين المواطنين الفرنسيين من أصول عربية أو إفريقية، سواء أكانوا مسلمين، أو غيرهم.

ويستهدف متطرفون في فرنسا، المهاجرين من أصول إفريقية، وغيرها من الأعراق، ف جرائم تزايدت خلال الآونة الأخيرة، وكان آخرها مقتل 3 أكراد في إطلاق نار وسط باريس، على يد فرنسي عنصري.

لاعب سنغالي عمره 22 عاما

وأعلن نادي أوباني لكرة القدم، الذي ينافس في دوري الدرجة الرابعة بفرنسا، عن مقتل لاعبه عادل سانتانا ميندي، بالرصاص، قبل أيام.

وكتب نادي أوباني الفرنسي ومقره بلدة أوباغن قرب مارسيليا، إن اللاعب قتل في حادث مروع، وأضاف أن اللاعب الراحل “سيترك فراغا كبيرا وسيبقى إلى الأبد واحد منا”، حسب “سكاي نيوز عربية”.