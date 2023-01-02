الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
في عسير.. نقل أعضاء متوفى دماغيًا يُنقذ حياة مريضتين
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في عسير.. نقل أعضاء متوفى دماغيًا يُنقذ حياة مريضتين

في عسير.. نقل أعضاء متوفى دماغيًا يُنقذ حياة مريضتين

في عسير.. نقل أعضاء متوفى دماغيًا يُنقذ حياة مريضتين
٠٦:٠٤:٥٠ م، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

تمكّن فريق طبي بمستشفى أحد رفيدة العام التابع لصحة عسير من الإسهام في إنقاذ حياة مريضتين -بفضل الله- إحداهما بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بخميس مشيط والأخرى بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

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الحصول على الموافقة بالتبرع بالأعضاء

جاء ذلك من خلال قيام المستشفى بالإبلاغ عن وجود حالة وفاة دماغية، بعد تشخيص الحالة وتوثيقها وفق البروتوكول الوطني المعمول به في المملكة، والحصول على الموافقة بالتبرع بالأعضاء من ذوي المتوفى دماغيًا.

وتم التنسيق مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء؛ ليصل بعد ذلك فريق طبي متخصص إلى منطقة عسير لإجراء العمليات والإجراءات الطبية اللازمة التي تضمن نقل الأعضاء بشكل آمن وسليم.

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زرع الكليتين لمريضتين

واستغرقت عملية نقل وزراعة الكلى مدة لم تتجاوز 10 ساعات تقريبًا، حيث تم الاستفادة من الكليتين بزراعتها لمريضتين أعطيت اليسرى لمريضة والكلية اليمنى لمريضة أخرى .

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