هل يمكن الإصابة بالتسمم رغم وضع الغذاء في الثلاجة؟ استشاري يجيب

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حذر د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض من خطورة التسمم بسبب إهمال وضع الطعام في الثلاجة، أو تركه لفترات طويلة داخلها.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن خطر الإصابة بالتسمم الغذائي يرتفع بعد الاحتفاظ ببقايا الطعام لمدة أكثر من أربعة أيام في الثلاجة”.

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وأضاف د. عبدالله الذيابي “لكن تجميد بقايا الطعام يجعلها آمنة لفترة طويلة”.

وفي تغريدة أخرى أوضح د. عبدالله الذيابي أن عدم غسل اليدين وتغيير القفاز بإنتظام يعد من أسباب التسمم الغذائي الناتجة من المطاعم.

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