الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 في تصادم طائرتي هليكوبتر بأستراليا (صور)
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مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 في تصادم طائرتي هليكوبتر بأستراليا (صور)

مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 في تصادم طائرتي هليكوبتر بأستراليا (صور)

مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 في تصادم طائرتي هليكوبتر بأستراليا (صور)
٠٥:٥٠:٤٨ م، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات :

لقي أربعة أشخاص حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة اليوم, في تصادم طائرتي هليكوبتر في الجو بالقرب من مقصد سياحي شهير في منطقة جولد كوست.


وأكد القائم بأعمال مفتش شرطة ولاية كوينزلاند الأسترالية جاري ووريل، في تصريح صحفي، أن قوات الأمن استدعت خدمات الطوارئ إلى موقع الحادث بالقرب من متنزه سي وورلد الترفيهي لمعاينة الحادث، الذي نتج عنه مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة.

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وأفاد المكتب الأسترالي لسلامة النقل أنه فتح تحقيقاً في الحادث.

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أستراليا اخبار العالم تحطم طائرة سقوط طائرة

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