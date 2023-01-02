الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
بعد هطول الأمطار.. «شؤون الحرمين» تعلن حالة الطوارئ
أمانة جدة: أكثر من 3 آلاف عامل وموظف للتعامل مع الأمطار
هل يمكن السفر إلى خارج المملكة بصورة الجواز؟ الجوازات تجيب
موسكو تبدأ بيع أحدث سياراتها «موسكفيتش 3» في هذا الموعد
بعد تصفية الموظفين.. «عمال النظافة» في تويتر أحدث ضحايا إيلون ماسك
جامعة القصيم تقرر تحويل الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء إلى نظام الدراسة عن بُعد

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

هل يمكن السفر إلى خارج المملكة بصورة الجواز؟ الجوازات تجيب

هل يمكن السفر إلى خارج المملكة بصورة الجواز؟ الجوازات تجيب

هل يمكن السفر إلى خارج المملكة بصورة الجواز؟ الجوازات تجيب
٠٥:٤٠:٤٧ م، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن صورة جواز السفر لا تمكّن صاحبها من السفر خارج المملكة.

جاء ذلك في رد من الجوازات، على أبرز الاستفسارات المقدمة للمديرية عبر حسابها الرسمي في “تويتر”.

وورد في أحد الأسئلة: “هل بإمكاني السفر خارج المملكة بصورة جواز السفر الإلكتروني عبر منصة أبشر؟”.

اقرأ أيضا:

«الجوازات»: 3 عقوبات على الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص

وأجابت الجوازات، بقولها: “إن صورة جواز السفر المقدمة عبر منصة أبشر لا مكن صاحبها من السفر خارج المملكة، ويتوجب إحضار أصل جواز السفر أو الهوية الوطنية عند السفر لدول الخليج”.

وجاء في سؤال آخر “هل تعتبر وثيقة الإقامة الرقمية وسيلة إثبات معتمدة للمقيمين لإثبات هوياتهم لدى رجال الأمن؟

وأجابت المديرية العامة للجوازات بقولها “نعم تعتبر الهوية الرقمية للمقيمين إثباتاً رسميًا معتمداً لإثبات هوياتهم لدى رجال الأمن .

اقرأ أيضا:

أهم 10.. حسم جدل استمرار الدعم الإضافي في العام الجديد والجوازات تعلن عقوبات على الوافد

الكلمات الدلالية:
الجوازات المديرية العامة للجوازات جواز السفر صورة جواز السفر

مواد ذات صلة

المزيد
أدى العمرة منذ أيام.. وفاة أكاديمي دهسًا أثناء توزيعه وجبات الإفطار بـ«جدة»

أدى العمرة منذ أيام.. وفاة أكاديمي دهسًا أثناء توزيعه وجبات الإفطار بـ«جدة»

١١:٠٦ م، السبت، ١٧ يونيو ٢٠١٧
بعد واقعة بالشرقية.. المرور يوجه بتحرير مخالفة لمن يحمل الأطفال أثناء القيادة

بعد واقعة بالشرقية.. المرور يوجه بتحرير مخالفة لمن يحمل الأطفال أثناء القيادة

١١:٤٢ م، الأربعاء، ٢٣ ديسمبر ٢٠١٥
خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من القيادة الإماراتية بمناسبة يوم التأسيس

خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من القيادة الإماراتية بمناسبة يوم التأسيس

٠٩:٤٧ م، الثلاثاء، ٢٢ فبراير ٢٠٢٢
الخارجية العمانية توضح حقيقة استفتاء الخروج من مجلس التعاون

الخارجية العمانية توضح حقيقة استفتاء الخروج من مجلس التعاون

١١:٥٨ م، الأثنين، ٢٧ يونيو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *