هل يمكن السفر إلى خارج المملكة بصورة الجواز؟ الجوازات تجيب

تواصل – فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن صورة جواز السفر لا تمكّن صاحبها من السفر خارج المملكة.

جاء ذلك في رد من الجوازات، على أبرز الاستفسارات المقدمة للمديرية عبر حسابها الرسمي في “تويتر”.

وورد في أحد الأسئلة: “هل بإمكاني السفر خارج المملكة بصورة جواز السفر الإلكتروني عبر منصة أبشر؟”.

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وأجابت الجوازات، بقولها: “إن صورة جواز السفر المقدمة عبر منصة أبشر لا مكن صاحبها من السفر خارج المملكة، ويتوجب إحضار أصل جواز السفر أو الهوية الوطنية عند السفر لدول الخليج”.

وجاء في سؤال آخر “هل تعتبر وثيقة الإقامة الرقمية وسيلة إثبات معتمدة للمقيمين لإثبات هوياتهم لدى رجال الأمن؟

وأجابت المديرية العامة للجوازات بقولها “نعم تعتبر الهوية الرقمية للمقيمين إثباتاً رسميًا معتمداً لإثبات هوياتهم لدى رجال الأمن .

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