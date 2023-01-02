أمانة جدة: أكثر من 3 آلاف عامل وموظف للتعامل مع الأمطار

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم أمانة جدة، محمد البقمي، أنه تم تجهيز 1500 آلية ومعدات، وفرق ميدانية ضمت أكثر من 3 آلاف عامل موزعين على 16 بلدية فرعية و 13 مركز إسناد للتعامل مع الأمطار التي شهدتها المحافظة.

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خطة موسم الأمطار

وقال البقمي لقناة”الإخبارية”، إن “محافظة جدة وضعت خطة لموسم الأمطار بشكل عام بالتنسيق مع جميع الجهات المهنية”، مشيرًا إلى أنه بموجب الخطة تم توزيع الفرق الميدانية وتوزيع المعدات والآليات على 16 بلدية فرعية و 13 مركز إسناد إضافيًا، لتغطية جميع مناطق المدينة.

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الفرق الميدانية والمعدات

وأشار المتحدث إلى أن الفرق الميدانية والمعدات تكون قريبة من مناطق تجمعات الأمطار لسرعة الوصول والعمل على رفع مخلفات الأمطار، لافتًا إلى أن الخطة تبدأ بعد صدور التنبيهات من المركز الوطني للأرصاد، أو من مركز الأزمات والكوارث.

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إلى ذلك، أعلنت مديرية التعليم في جدة تعليق الدراسة حضورياً في مدارس جدة ورابغ وخليص، الثلاثاء، على أن يكون “الدوام” عبر “مدرستي”، بناء على تقارير المركز الوطني للأرصاد وحرصا على سلامة الطلاب والمعلمين.