جامعة القصيم تقرر تحويل الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء إلى نظام الدراسة عن بُعد

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة القصيم، اليوم، أنه استنادًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد، ونظرًا للتقلبات الجوية المتوقعة والأجواء الرعدية الماطرة بمنطقة القصيم، فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء 10 / 6 / 1444هـ إلى نظام الدراسة عن بعد لجميع طلاب وطالبات الجامعة في جميع الكليات والفروع.

كما أعلنت الإدارة التعليمية بالقصيم، أنه تقرر تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء وسيكون الدوام لليوم الدراسي عن بُعد.

تعليق الدراسة الحضورية بمدارس جدة ورابغ وخليص

وأعلنت إدارة تعليم محافظة جدة عن تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ بمدارس «جدة ورابغ وخليص»، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وذلك حرصًا على سلامة الجميع.

الدوام عن بُعد عبر منصة «مدرستي»

وأوضحت أنه بسبب الحالة الجوية وتوقعات الأرصاد، فإن الدوام لليوم الدراسي غدًا سيكون عن بُعد عبر منصة «مدرستي» لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

تعليق الدراسة في جميع مدارس مكة

كما أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم مكة ليوم غدٍ الثلاثاء.

في الوقت نفسه، أعلن محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أنه مع استمرار الحالة المطرية على مكة وجدة ومناطق المملكة، فإنه يتوقع تساقط ثلوج كثيفة يومي الثلاثاء والأربعاء على منطقة تبوك والحدود الشمالية.

«الدفاع المدني» يطالب بالابتعاد عن هذه الأماكن

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على مكة والمدينة وأجزاء من مناطق المملكة، مطالبة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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