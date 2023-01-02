الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمنطقة القصيم
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عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمنطقة القصيم

عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمنطقة القصيم

عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمنطقة القصيم
٠٤:٥٨:٥١ م، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء، على أن يكون الدوام لليوم الدراسي عن بُعد.

يأتي ذلك بعد أن شهدت منطقة القصيم مساء أمس، أمطارًا متوسطة وغزيرة بلغت 37 ملم.

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أمطار متوسطة وغزيرة على منطقة القصيم وبريدة

وقال المتحدث باسم أمانة القصيم، عبدالكريم اليوسف، لفضائية “الإخبارية”: “الساعة السابعة مساء أمس هطلت أمطار متوسطة وغزيرة على منطقة القصيم وبريدة”.

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وأضاف أنه على إثر تلقي بلاغ بهذا الشأن شكل أمين منطقة القصيم، المهندس محمد بن مبارك المجلي، جميع الفرق لمتابعة السيول والأمطار والعمل على مدار الساعة بـ 51 فرقة على مدار 24 ساعة.

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