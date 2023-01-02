بعد تصفية الموظفين.. «عمال النظافة» في تويتر أحدث ضحايا إيلون ماسك

تواصل – فريق التحرير:

بدأ الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، في البحث عن طرق أخرى لتوفير الموارد في شركة “تويتر” التي استحوذ عليها مقابل 44 مليار دولار، والخطوة الجديدة بعد تصفية نصف الموظفين تقريبًا كانت هي الاستغناء عن عمال النظافة.

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن عمال النظافة في الشركة هم الضحية الجديدة لقرارات “ماسك، ليس هذا فحسب بل الاستغناء كذلك عن بعض الخوادم الرئيسة التي تحافظ على استقرار عمل الشبكة الاجتماعية.

وكشفت مصادر الصحيفة أن ماسك قرر إغلاق مركز تخزين البيانات إحدى الخطوات الجذرية العديدة التي اتخذها ماسك مؤخرًا سعيًا لتحقيق الاستقرار في الشؤون المالية لـ«تويتر».

رائحة المكاتب والحمامات أصبحت لا تُطاق

كما امتنع الملياردير الأمريكي عن دفع إيجارات المكاتب التي يستأجرها «تويتر» منذ سنوات في مدن عدة.

وتم الاستغناء عن موظفي خدمات النظافة والأمن في مكاتب نيويورك وسان فرانسيسكو، وأجبر الموظفون على إحضار ورق المرحاض الخاص بهم معهم إلى المكتب.

وقال عدد من الموظفين إن رائحة المكاتب أصبحت لا تُطاق كما أن الحمامات أصبحت قذرة لعدم وجود عمال النظافة بعد الاستغناء عن خدماتهم.

اقرأ أيضًا:

إيلون ماسك يعترف بارتكاب أخطاء تتعلق بتويتر.. ماذا قال؟