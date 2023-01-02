غدًا.. تعليق الدراسة الحضورية بمدارس جدة ورابغ وخليص

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم محافظة جدة عن تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ بمدارس «جدة ورابغ وخليص»، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وذلك حرصًا على سلامة الجميع.

الدوام عن بُعد عبر منصة «مدرستي»

وأوضحت أنه بسبب الحالة الجوية وتوقعات الأرصاد، فإن الدوام لليوم الدراسي غدًا سيكون عن بُعد عبر منصة «مدرستي» لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

تعليق الدراسة في جميع مدارس مكة

كما أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم مكة ليوم غدٍ الثلاثاء.

تعليق الدراسة بـ«مكة والجموم والكامل وبحرة»

وأوضحت أنه وفقًا لاستمرارية الحالة الجوية غير المستقرة، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار، فقد تقرر تعليق الدراسة بمدارس «مكة والجموم والكامل وبحرة»، مؤكدة أن الدراسة ستكون – بمشيئة الله – عبر منصة «مدرستي» للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

اقرأ أيضًا:

تحذير عاجل من «الدفاع المدني» بتساقط أمطار غزيرة على الرياض ومكة وهذه المناطق

واليوم، نبّه المركز الوطني للأرصاد من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على محافظتي جدة، ورابغ, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتساقط البرد, والسيول, وانعدام في مدى الرؤية الأفقية, وارتفاع الأمواج، مشيرًا إلى أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الحادية عشر مساء يوم غدٍ.

«الدفاع المدني» يطالب بالابتعاد عن هذه الأماكن

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على مكة والمدينة وأجزاء من مناطق المملكة، مطالبة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.