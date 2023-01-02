شاهد: لحظة تدفق المياه وتشكيل منظر بديع في شمال مكة

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وثق مقطع فيديو لحظة تدفق المياه لتشكل منظر جمالي بديع في شمال مكة، حيث تشهد المنطقة بدورها تساقط مكثف لمياه الأمطار.

وشقت مياه الأمطار طريقها وبدأت تنساب من بين الصخور، لتبدو للناظر وكأنها صورة طبيعة جميلة.

وتشهد منطقة مكة والمحافظات التابعة هطول أمطار غزيرة، فيما تم تعليق الدراسة بجميع المدارس حفاظًا على الطلاب والطالبات.

عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على مكة المكرمة

وقبل قليل، أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة إغلاقًا مؤقتًا لطريق “الهدا” احترازيًا بالاتجاهين، وذلك نتيجة لاستمرار تواصل سقوط الأمطار بغزارة على المنطقة.

كما حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، من فرص هطول أمطار غزيرة على مناطق الرياض ومكة المكرمة والقصيم وحائل والمدينة المنورة.

وأشارت إلى تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض حتى الساعة 11 صباح يوم الثلاثاء.

ولفتت أيضًا إلى تحذير من المركز الوطني للأرصاد عن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 11 صباح يوم الثلاثاء.

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