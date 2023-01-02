بسبب الأمطار.. تعليق الدراسة في جميع مدارس مكة غدًا الثلاثاء

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أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم مكة ليوم غدٍ الثلاثاء.

تعليق الدراسة بـ«مكة والجموم والكامل وبحرة»

وأوضحت أنه وفقًا لاستمرارية الحالة الجوية غير المستقرة وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار، فقد تقرر تعليق الدراسة بمدارس «مكة والجموم والكامل وبحرة».

وأكدت أن الدراسة ستكون – بمشيئة الله – عبر منصة «مدرستي» للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

تعليق الدراسة اليوم في جميع مدارس منطقة مكة

وبسبب الحالة المطرية المتوقعة، أعلنت إدارة التعليم بمحافظة ينبع بمنطقة مكة المكرمة، عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين في جميع مدارس محافظة ينبع والقطاعات التابعة لها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة الجميع.

أمطار رعدية على مكة ومعظم مناطق المملكة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

سيول جبل الغسالة في #مكه_الان مباشر س ١.٤٥ م الاثنين ٩ جماداخر ١٤٤٤ #امطار_مكه

عضو المجموعة منصور المطرفي pic.twitter.com/jneEcfsVgr — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) January 2, 2023

«الدفاع المدني» يطالب بالابتعاد عن هذه الأماكن

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على مكة والمدينة وأجزاء من مناطق المملكة، مطالبة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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