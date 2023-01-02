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متحدث أمانة القصيم: الأمطار بلغت 37 ملم.. و51 فرقة تعمل على مدار الساعة
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متحدث أمانة القصيم: الأمطار بلغت 37 ملم.. و51 فرقة تعمل على مدار الساعة

متحدث أمانة القصيم: الأمطار بلغت 37 ملم.. و51 فرقة تعمل على مدار الساعة

متحدث أمانة القصيم: الأمطار بلغت 37 ملم.. و51 فرقة تعمل على مدار الساعة
٠٤:٥٢:١٩ م، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم أمانة القصيم، عبدالكريم اليوسف، أن المنطقة شهدت أمطارًا متوسطة وغزيرة بلغت 37 ملم، وتم العمل على معالجة آثارها.

وقال اليوسف لفضائية “الإخبارية”: “الساعة السابعة مساء أمس هطلت أمطار متوسطة وغزيرة على منطقة القصيم وبريدة”.

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فرق متابعة على مدار الساعة

وأضاف أنه على إثر تلقي بلاغ بهذا الشأن شكل أمين منطقة القصيم، المهندس محمد بن مبارك المجلي، جميع الفرق لمتابعة السيول والأمطار والعمل على مدار الساعة بـ 51 فرقة على مدار 24 ساعة.

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معالجة آثار السيول

وأوضح أن هناك بلاغات تتلقاها المراكز، يتم على إثرها التوجه إلى جميع البلاغات ومنطقة تجمعات السيول ويتم تصريفها وشفطها بسرعة فائقة ولله الحمد.

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