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عاجل.. “الجوازات” تطلق خدمة عرض الهوية الرقمية لأفراد أسرة المقيم
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عاجل.. “الجوازات” تطلق خدمة عرض الهوية الرقمية لأفراد أسرة المقيم

عاجل.. “الجوازات” تطلق خدمة عرض الهوية الرقمية لأفراد أسرة المقيم

عاجل.. “الجوازات” تطلق خدمة عرض الهوية الرقمية لأفراد أسرة المقيم
٠٤:٣٨:٢٩ م، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أطلقت المديرية العامة للجوازات خدمة الهوية الرقمية لأفراد أسرة المقيم على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أفراد” لتمكين المقيم من استعراض الهوية الرقمية لأفراد أسرته والاطلاع على بياناتها واستخدامها والاحتفاظ بصورة منها للرجوع لها عند الحاجة.

وأكدت الجوازات أن صورة الهوية الرقمية لأفراد أسرة المقيم المقدمة عبر منصة “أبشر أفراد” تمكّن صاحبها من حملها وإبرازها عند طلبها من رجال الأمن داخل المملكة، ولا يحتاج حاملها لطباعة هوية مقيم.

وتأتي هذه الخدمة امتدادًا للحلول التقنية الرقمية التي تقدمها المديرية العامة للجوازات تسهيلًا على المستفيدين من مواطنين ومقيمين وزوار من خلال منصة وزارة الداخلية (أبشر) دون الحاجة إلى مراجعة مقارها.

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وكانت المديرية العامة للجوازات قد أطلقت، السبت الماضي، خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أفراد” لتمكين المواطن من استعراض صورة رقمية لجواز سفره والاطلاع على بيانات الجواز.

وأوضحت أن صورة جواز السفر المقدمة عبر منصة “أبشر أفراد” لا تمكّن صاحبها من السفر خارج المملكة، حيث يتوجب إحضار أصل جواز السفر، أو الهوية الوطنية عند السفر لدول الخليج.

وأكدت استمرارها في تقديم أفضل الخدمات التقنية وتوفير الحلول الرقمية المقدمة للمستفيدين كافة، التي تسهل عليهم إنهاء معاملاتهم إلكترونيًا.

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