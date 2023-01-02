وظائف ببرنامج الهيئة الملكية للتأهيل والإحلال.. تعرف على التفاصيل ورابط التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلن برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات للعمل في عدة مدن.
وأشارت إلى أن التقدم للوظائف قاصر على المواطنين، وفقًا للتفاصيل التالية:
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المسميات الوظيفية
– مخطط كهربائي.
-فني أجهزة تلفزيون.
-منسق إدارة المشاريع.
-إداري أنظمة.
-مهندس شبكات.
-مساعد.
-مهندس ميداني.
-فني تقنية المعلومات.
-مهندس شبكات أول.
والمزيد …
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عن البرنامج
برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.
طريقة التقديم :
أوضح برنامج الإحلال أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 يناير 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم
(اضغط هنا).