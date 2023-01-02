وظائف ببرنامج الهيئة الملكية للتأهيل والإحلال.. تعرف على التفاصيل ورابط التقديم

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أعلن برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات للعمل في عدة مدن.

وأشارت إلى أن التقدم للوظائف قاصر على المواطنين، وفقًا للتفاصيل التالية:

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المسميات الوظيفية

– مخطط كهربائي.

-فني أجهزة تلفزيون.

-منسق إدارة المشاريع.

-إداري أنظمة.

-مهندس شبكات.

-مساعد.

-مهندس ميداني.

-فني تقنية المعلومات.

-مهندس شبكات أول.

والمزيد …

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عن البرنامج

برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.

طريقة التقديم :

أوضح برنامج الإحلال أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 يناير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم

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