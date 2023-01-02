الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
وظائف ببرنامج الهيئة الملكية للتأهيل والإحلال.. تعرف على التفاصيل ورابط التقديم
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وظائف ببرنامج الهيئة الملكية للتأهيل والإحلال.. تعرف على التفاصيل ورابط التقديم

وظائف ببرنامج الهيئة الملكية للتأهيل والإحلال.. تعرف على التفاصيل ورابط التقديم

وظائف ببرنامج الهيئة الملكية للتأهيل والإحلال.. تعرف على التفاصيل ورابط التقديم
٠٤:٤٠:٠٠ م، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات للعمل في عدة مدن.

وأشارت إلى أن التقدم للوظائف قاصر على المواطنين، وفقًا للتفاصيل التالية:

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المسميات الوظيفية

– مخطط كهربائي.

-فني أجهزة تلفزيون.

-منسق إدارة المشاريع.

-إداري أنظمة.

-مهندس شبكات.

-مساعد.

-مهندس ميداني.

-فني تقنية المعلومات.

-مهندس شبكات أول.

والمزيد …

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عن البرنامج

برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.
طريقة التقديم :

أوضح برنامج الإحلال أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 يناير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم

(اضغط هنا).

 

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