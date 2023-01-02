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أكثر من 270 وظيفة يقدمها ملتقى وظيفي (عن بُعد) .. إليك رابط التسجيل
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أكثر من 270 وظيفة يقدمها ملتقى وظيفي (عن بُعد) .. إليك رابط التسجيل

أكثر من 270 وظيفة يقدمها ملتقى وظيفي (عن بُعد) .. إليك رابط التسجيل

أكثر من 270 وظيفة يقدمها ملتقى وظيفي (عن بُعد) .. إليك رابط التسجيل
٠٣:٠٤:٠٢ م، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت كلية ينبع للتقنية التطبيقية والكلية التقنية للبنات بينبع عن موعد إقامة ملتقى التوظيف التقني الافتراضي (طموح) 2023م.

يقدم الملتقى ما يزيد عن 270 فرصة وظيفية وورش عمل مجانية مُعتمدة، وفقًا للتفاصيل التالية:

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موعد الملتقى

يومي الأربعاء 2023/01/04م والخميس 2023/01/05م.

مكان الملتقى

ملتقى التوظيف التقني الافتراضي (عن بُعد) من خلال رابط التسجيل الموضح أدناه.

ملاحظة

الملتقى افتراضي من خلال الموقع الإلكتروني ولا يتطلب الحضور للكلية.

على ماذا سأحصل عند زيارتي لمعرض التوظيف الافتراضي؟

-التعرف على جهات التوظيف وثقافتها وأهدافها وقيمها.

– التفاعل مع جهات التوظيف وإجراء المقابلات والمراسلات الفورية وحضور المحاضرات المسجلة.

– التعرف على الفرص الوظيفية المقدمة من جهات التوظيف الرائدة في المنطقة.

– التقديم المباشرة على الفرص الوظيفية المتاحة.

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طريقة التسجيل

أوضحت الكلية أن التقديم مُتاح الآن، عبر النموذج الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 2 يناير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التسجيل – (اضغط هنا).

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