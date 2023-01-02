عاجل.. أول دولة خليجية تُلزم المسافرين القادمين من الصين بتقديم نتيجة سلبية لكورونا

تواصل – وكالات التحرير:

في قرار عاجل لأول دولة خليجية تُلزم المسافرين القادمين من الصين بتقديم نتيجة سلبية لفيروس كورونا، أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم عن فرض متطلبات جديدة لجميع المسافرين من المواطنين والمقيمين والزوار القادمين من الصين إلى الدوحة.

القرار يبدأ اعتبارًا من مساء يوم غد الثلاثاء

وأوضحت في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أنه اعتبارًا من مساء يوم غد الثلاثاء فإنه يتعين على جميع المسافرين القادمين إلى دولة قطر من الصين، بغض النظر عن حالة التطعيم أو المناعة، تقديم نتيجة سلبية لفحص «بي سي آر»، وذلك في غضون 48 ساعة من وقت المغادرة إلى قطر.

إجراء مؤقت تم اتخاذه لحماية المسافرين القادمين

ونوهت أن تحديث السياسة الحالية المتعلقة بجائحة كورونا يعد بمثابة إجراءً مؤقتًا تم اتخاذه لحماية المسافرين القادمين إلى قطر، والمجتمع من الفيروس، وخاصة أن الصين تشهد حاليًا انتشارًا واسع النطاق لفيروس كورونا بين سكانها.

الحجر الصحي لم يعد إلزاميًا لجميع المسافرين القادمين

وأشارت إلى أنه وفقًا للإجراءات المتبعة في البلاد؛ فإن الحجر الصحي لم يعد إلزاميًا لجميع المسافرين القادمين من الخارج، لكن يتعين على المسافرين الذين تثبت إصابتهم بالفيروس بعد وصولهم إلى قطر، الخضوع لإجراءات العزل الصحي، مضيفة أنه لم يعد إلزاميًا كذلك على المواطنين والمقيمين في قطر إجراء اختبار الفحص المستضد السريع عند الوصول إلى البلاد.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية المغربية، أنها ستمنع دخول المسافرين القادمين من الصين مهما كانت جنسياتهم وذلك على خلفية تطور جائحة فيروس كورونا المستجد.

دول مختلفة تتخذ قرارات تجاه القادمين من الصين

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، قد قررت فرض إجراءات جديدة مرتبطة بمكافحة كورونا على المسافرين القادمين من الصين اعتبارًا من 5 يناير الجاري، وذلك بعد أن أعلنت اليابان والهند وماليزيا تشديد قواعدها على الوافدين من الصين.

من ناحيتها أعلنت السلطات في بكين، أنها تعتبر قيود السفر التي تفرضها دول على المسافرين الصينيين بسبب كورونا، «تمييزية».

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