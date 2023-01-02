تحذير عاجل من «الدفاع المدني» بتساقط أمطار غزيرة على الرياض ومكة وهذه المناطق

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أنها تحذر من فرص هطول أمطار غزيرة على مناطق الرياض ومكة المكرمة والقصيم وحائل والمدينة المنورة.

اقرأ أيضًا:

تحذير عاجل من «الدفاع المدني»: هطول أمطار على حائل حتى الـ 9مساءً

أمطار على منطقة الرياض حتى صباح الثلاثاء

وأشارت إلى تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض حتى الساعة 11 صباح يوم الثلاثاء.

عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على مكة المكرمة

ولفتت أيضًا إلى تحذير من المركز الوطني للأرصاد عن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 11 صباح يوم الثلاثاء.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم

وذكّر «الدفاع المدني» بصدور تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم حتى الساعة 11 صباح يوم الثلاثاء.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل

وأوضح «الدفاع المدني»، أنه بناءً على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل حتى الساعة 9 مساءً، فإنها تحذر الجميع بضرورة أخذ الحيطة.

وأضاف أنه يحذر من تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل اليوم، تشمل «الحائط والسيمي والشملي والغزالة والمستجدة وغزلانة وموقق والكهفة والشنان وبقعاء وشميراء»، وأنها تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

اقرأ أيضًا:

«الأرصاد»: 83 ملم أعلى كمية أمطار استقبلها ميناء جدة

عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على المدينة المنورة

وأصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا لأهالي منطقة المدينة المنورة من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة حتى الساعة 3 مساء الاثنين، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

«الدفاع المدني» يطالب بالابتعاد عن هذه الأماكن

فيما دعا «الدفاع المدني» إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل، مطالبة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود، وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات.

أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

وأضافت أنها تحذر من تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل اليوم، تشمل «الحائط والسيمي والشملي والغزالة والمستجدة وغزلانة وموقق والكهفة والشنان وبقعاء وشميراء»، وأنها تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.