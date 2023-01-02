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«الصحة»: تسجيل 39 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 42 حالة

«الصحة»: تسجيل 39 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 42 حالة

«الصحة»: تسجيل 39 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 42 حالة
٠١:٤٥:٥٥ م، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 42 حالة، ووفاة حالة واحدة.

وأضافت: بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في السعودية 827.071 حالة من بينها 2879 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 18 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

تعافي 814.671 حالة وارتفاع الوفيات إلى 9521 حالة

وتابعت: في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 814.671 حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9521 حالة وفاة.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 28 إصابة جديدة ، فيما رصدت تعافي 31 حالة ووفاة حالتين.

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