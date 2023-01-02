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عاجل.. تأجيل المحاضرة الأولى بجامعة الحدود الشمالية ابتداءً من هذا الموعد
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عاجل.. تأجيل المحاضرة الأولى بجامعة الحدود الشمالية ابتداءً من هذا الموعد

عاجل.. تأجيل المحاضرة الأولى بجامعة الحدود الشمالية ابتداءً من هذا الموعد

عاجل.. تأجيل المحاضرة الأولى بجامعة الحدود الشمالية ابتداءً من هذا الموعد
٠١:٤٦:٢٠ م، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قررت لجنة تعليق الدراسة بجامعة الحدود الشمالية تأخير بداية المحاضرة الأولى إلى الساعة 9:00 صباحًا من يوم غدٍ الثلاثاء وحتى الخميس؛ وذلك بسبب برودة الأجواء والأمطار.

وتشهد العديد من مناطق المملكة حاليًا سقوط أمطار متواصلة وصلت إلى حد السيول.

«الدفاع المدني» يطالب بالابتعاد عن هذه الأماكن

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل، مطالبة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود، وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات.

أمطار رعدية على مكة ومعظم مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

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