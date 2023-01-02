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«موانئ»: خدمة ملاحية جديدة تربط ميناء الجبيل التجاري بـ 11 ميناءً عالميًا
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«موانئ»: خدمة ملاحية جديدة تربط ميناء الجبيل التجاري بـ 11 ميناءً عالميًا

«موانئ»: خدمة ملاحية جديدة تربط ميناء الجبيل التجاري بـ 11 ميناءً عالميًا

«موانئ»: خدمة ملاحية جديدة تربط ميناء الجبيل التجاري بـ 11 ميناءً عالميًا
٠١:٤٦:١٢ م، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن إضافة خدمة الشحن الملاحية الجديدة “India to East Med” التابعة للخط الملاحي “Mediterranean Shipping Company” بميناء الجبيل التجاري واستقبال سفينة الحاويات “MSC ELLEN” بما يعزز دعم الحركة التجارية.

وتستهدف الهيئة ما يلي:

1 – تحسين مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خدمات الشحن وخطوط الملاحة العالمية اتساقًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور لربط ثلاث قارات

2 – تمكين النمو الذي رسمت ملامحه رؤية المملكة 2030.

الخدمة الملاحية الجديدة تربط المملكة بتركيا

وتربط الخدمة الملاحية الجديدة المملكة بتركيا وشبه القارة الهندية والقارة الأفريقية وموانئ الشرق الأوسط عبر 11 ميناءً عالميًا هي:

– خليفة وجبل علي بدولة الإمارات العربية المتحدة

– ميناء حمد بقطر

-كراتشي الباكستاني

-موندرا وهزيرا الهنديان

-الإسكندرية في مصر

-تيكرداج وألياجا ومرسين في تركيا

-ميناء الملك عبدالله

وسيتم تنظيم رحلات أسبوعية منتظمة تضم عدد “5” سفن تصل إلى 8 آلاف حاوية قياسية.

ويُعد ميناء الجبيل التجاري أحد الموانئ الرئيسة الداعمة لحركة الصادرات والواردات إلى الأسواق العالمية وبخاصة المنتَجات الصناعية ومنتَجات مصانع البتروكيماويات في مدينة الجبيل الصناعية.

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