الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بـ«الوطني للرقابة على الالتزام البيئي»

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أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بمدينة الرياض عن توفر وظائف شاغرة بالرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

* الوظائف الشاغرة:

– أخصائي السلامة والصحة المهنية.

* المؤهلات والخبرة:

1 – بكالوريوس هندسة صناعية.

2 – عدد سنوات الخبرة الحد الأدنى «سنة».

* الوصف الوظيفي:

1 – ضمان تطبيق مبادئ وقواعد السلامة العامة.

2 – ضمان الامتثال لمعايير الصحة والسلامة المهنية.

3 – الإشراف على خطة الإخلاء والطوارئ.

4 – دراسة بيئة العمل وتحديد المخاطر الكيميائية والفيزيائية والإشعاعية والبيولوجية.

5 – التحقيق في الحوادث والبلاغات وإعداد التقارير ذات الصلة وإجراء الزيارات الميدانية.

6 – المشاركة في تدريب الموظفين وتوعيتهم بدور إدارة السلامة والصحة المهنية.

نبذة: عن المركز:

والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي هو مركز حكومي مقرّه الرياض، تأسس في مارس 2019، يهدف المركز إلى تفعيل الرقابة على الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والمشاريع في المملكة.

* طريقة التقديم:

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).