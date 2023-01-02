الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بـ«الوطني للرقابة على الالتزام البيئي»
تواصل – فريق التحرير:
أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بمدينة الرياض عن توفر وظائف شاغرة بالرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
* الوظائف الشاغرة:
– أخصائي السلامة والصحة المهنية.
* المؤهلات والخبرة:
1 – بكالوريوس هندسة صناعية.
2 – عدد سنوات الخبرة الحد الأدنى «سنة».
* الوصف الوظيفي:
1 – ضمان تطبيق مبادئ وقواعد السلامة العامة.
2 – ضمان الامتثال لمعايير الصحة والسلامة المهنية.
3 – الإشراف على خطة الإخلاء والطوارئ.
4 – دراسة بيئة العمل وتحديد المخاطر الكيميائية والفيزيائية والإشعاعية والبيولوجية.
5 – التحقيق في الحوادث والبلاغات وإعداد التقارير ذات الصلة وإجراء الزيارات الميدانية.
6 – المشاركة في تدريب الموظفين وتوعيتهم بدور إدارة السلامة والصحة المهنية.
نبذة: عن المركز:
والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي هو مركز حكومي مقرّه الرياض، تأسس في مارس 2019، يهدف المركز إلى تفعيل الرقابة على الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والمشاريع في المملكة.
* طريقة التقديم:
– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).