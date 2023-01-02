الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بـ«الوطني للرقابة على الالتزام البيئي»
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الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بـ«الوطني للرقابة على الالتزام البيئي»

الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بـ«الوطني للرقابة على الالتزام البيئي»

الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بـ«الوطني للرقابة على الالتزام البيئي»
٠١:١٩:٣٧ م، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بمدينة الرياض عن توفر وظائف شاغرة بالرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

* الوظائف الشاغرة:

– أخصائي السلامة والصحة المهنية.

* المؤهلات والخبرة:

1 – بكالوريوس هندسة صناعية.

2 – عدد سنوات الخبرة  الحد الأدنى «سنة».

* الوصف الوظيفي:

1 – ضمان تطبيق مبادئ وقواعد السلامة العامة.

2 – ضمان الامتثال لمعايير الصحة والسلامة المهنية.

3 – الإشراف على خطة الإخلاء والطوارئ.

4 – دراسة بيئة العمل وتحديد المخاطر الكيميائية والفيزيائية والإشعاعية والبيولوجية.

5 – التحقيق في الحوادث والبلاغات وإعداد التقارير ذات الصلة وإجراء الزيارات الميدانية.

6 – المشاركة في تدريب الموظفين وتوعيتهم بدور إدارة السلامة والصحة المهنية.

نبذة: عن المركز:

والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي هو مركز حكومي مقرّه الرياض، تأسس في مارس 2019، يهدف المركز إلى تفعيل الرقابة على الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والمشاريع في المملكة.

* طريقة التقديم:

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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