تحذير عاجل من «الدفاع المدني»: هطول أمطار على حائل حتى الـ 9مساءً

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أنها تحذير من فرصة هطول أمطار غزيرة على منطقة حائل حتى المساء.

تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد

وأوضحت على حسابها في «تويتر»، أنه بناءً على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل حتى الساعة 9 مساءً، فإنها تحذر الجميع بضرورة أخذ الحيطة.

الحالة المطرية المتوقعة تشمل هذه المحافظات

وأضافت أنها تحذر من تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل اليوم، تشمل «الحائط والسيمي والشملي والغزالة والمستجدة وغزلانة وموقق والكهفة والشنان وبقعاء وشميراء»، وأنها تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

«الدفاع المدني» يطالب بالابتعاد عن هذه الأماكن

فيما دعت المديرية إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل، مطالبة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود، وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات.

أمطار رعدية على مكة ومعظم مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

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