الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
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بالصور.. طوارئ بالمسجد النبوي تزامنًا مع هطول الأمطار

بالصور.. طوارئ بالمسجد النبوي تزامنًا مع هطول الأمطار

بالصور.. طوارئ بالمسجد النبوي تزامنًا مع هطول الأمطار
٠١:١٦:٢٥ م، الإثنين، ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

رفعت وكالة شؤون المسجد النبوي جاهزيتها لتنفيذ خطة الطوارئ، تزامنًا مع هطول الأمطار بالمدينة المنورة، حفاظًا على صحة وسلامة زائري المسجد النبوي.

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تكثيف الجولات الميدانية

وتقوم الوكالة بتكثيف جهودها من خلال الجولات الميدانية لمتابعة الخطة المتبعة أثناء هطول الأمطار والمتابعة المستمرة لحالة الطقس، حيث تعمل على رفع سجاد الساحات والسطح والحصوات بالإضافة إلى وضع الشريط التحذيري حول منطقة الحصوات لضمان عدم دخول الزوار لها حفاظًا على سلامتهم و توزيع المظلات على الزوار والمصلين.

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توزيع العمالة على كافة المواقع

كما تعمل الوكالة على توزيع العمالة على كافة المواقع وتجهيز المعدات اليدوية والآلية ومعدات شفط المياه للمساهمة الفعالة في عملية التجفيف لتقديم أفضل الخدمات للزائرين والمصلين .

تأتي هذه الخدمات ضمن خطة وكالة شؤون المسجد النبوي استعدادًا للحالة المطرية للحفاظ على سلامة الزوار وتوفير أجواء آمنة مطمئنة ليؤدوا عبادتهم بكل يسر وسهولة.

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