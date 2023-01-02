تسقى بمياه ملوثة.. «أمانة مكة» تزيل عددًا من المزارع

تواصل – فريق التحرير

أزالت أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية والشؤون الصحية بالمنطقة ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة عدداً من المزارع المخالفة التي تُسقى بمياه الصرف الصحي لزراعة الورقيات جنوب مكة المكرمة.

وبلغت مساحة المزارع المزالة 125,000 متر مربع بعد أن ثبت عدم صلاحيتها بناءً على التحاليل المخبرية وكونها تشكّل خطراً على الصحة العامة وعدم صلاحيتها للاستخدام.

المزارع ومياه الصرف

والخميس الماضي، أزالت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية والشؤون الصحية بالمنطقة ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة عدداً من المزارع المخالفة التي تُسقى بمياه الصرف الصحي لزراعة الورقيات جنوبي بمكة المكرمة.

وأزالت اللجنة 8 مسطحات مقامة على مساحات شاسعة في عدد من المزارع جنوبي مكة المكرمة، كونها تشكّل خطراً على الصحة العامة، وعدم صلاحيتها للاستخدام.

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